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Названы регионы с самым популярными "длинными" микрозаймами

Названы регионы с самым популярными "длинными" микрозаймами - 28.11.2024, ПРАЙМ

Названы регионы с самым популярными "длинными" микрозаймами

"Длинные" микрозаймы (со сроками погашения до года) с выплатой по графику популярнее всего у жителей Магаданской области - там они составляют 12,7% от общего... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T06:07+0300

2024-11-28T06:07+0300

2024-11-28T06:07+0300

экономика

россия

финансы

магаданская область

удмуртия

москва

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. "Длинные" микрозаймы (со сроками погашения до года) с выплатой по графику популярнее всего у жителей Магаданской области - там они составляют 12,7% от общего числа выдач, на втором месте Ненецкий автономный округ (12,6%), на третьем - Удмуртия (12,4%), поделились с РИА Новости данными исследования эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер". "Оказалось, что "длинные" займы с выплатой по графику популярнее всего в Магаданской области - там они составляют 12,7% от числа всех выданных займов. Почти также высоко востребованы они в Ненецком автономном округе (12,6% от всем займов). Часто "длинные" займы берут и жители Удмуртии (12,4%), Чукотского автономного округа (12,2%) и Архангельской области (12,1%)", - подсчитали эксперты, изучив более 400 тысяч заявок этой осенью. С другой стороны, наименьшим спросом они пользуются в Карачаево-Черкесии (7,1%), Ярославской области (8,1%) и Чечне (8,7%). В этих регионах подавляющее большинство заемщиков отдает предпочтение коротким займам "до зарплаты", указывают эксперты. По их подсчетам, самые крупные суммы по среднесрочным займам оформляют жители Ненецкого автономного округа (средняя сумма займа - 20,5 тысячи рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (19,4 тысячи рублей) и Сахалинской области (18,6 тысячи рублей). Наименьшим средним чеком по этому виду займов отличается Калмыкия (8,9 тысячи рублей). Весьма скромные суммы берут и проживающие в Астраханской области (10,1 тысячи рублей), а также в Калужской области (11,2 тысячи рублей). "Традиционно займы с выплатой по графику наиболее популярны в северных регионах, где жители отличаются наилучшей финансовой дисциплиной и высоким доходом. Этот тип продукта доступен только самым надежным повторным клиентам, и жители северных субъектов точнее всего соответствуют данному профилю. Кроме того, именно в этих регионах мы отмечаем наиболее крупные средние чеки, что, конечно, напрямую связано с уровнем зарплат местных жителей", - отмечают аналитики компании.

магаданская область

удмуртия

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россия, финансы, магаданская область, удмуртия, москва