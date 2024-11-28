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В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране
В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране
Количество авиапроисшествий в коммерческой авиации и в авиации общего назначения в России за 2024 год выросло по сравнению с прошлым годом, при этом Россия... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T19:51+0300
2024-11-28T19:51+0300
происшествия
россия
росавиация
авиапроисшествие
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Количество авиапроисшествий в коммерческой авиации и в авиации общего назначения в России за 2024 год выросло по сравнению с прошлым годом, при этом Россия находится в общемировом тренде безопасности полетов, опасных тенденций в этой области нет, сообщила пресс-служба Росавиации. "Если брать во внимание сухие цифры, в 2024 году количество авиапроисшествий и в коммерческой авиации, и в авиации общего назначения, по сравнению с прошлым годом, выросло", - отмечается в сообщении. Большая часть авиапроисшествий случилась про использовании вертолетов, уточняет ведомство. "Россия находится в общемировом тренде безопасности полетов, опасных тенденций в этой области нет", - добавляет Росавиация. "Безопасность полетов - наш ключевой приоритет", - заключили в ведомстве.
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россия, росавиация, авиапроисшествие
Происшествия, РОССИЯ, Росавиация, АВИАПРОИСШЕСТВИЕ
19:51 28.11.2024
 
В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране

Росавиация: число авиапроисшествий в РФ выросло о сравнению с прошлым годом

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРосавиация
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Количество авиапроисшествий в коммерческой авиации и в авиации общего назначения в России за 2024 год выросло по сравнению с прошлым годом, при этом Россия находится в общемировом тренде безопасности полетов, опасных тенденций в этой области нет, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Если брать во внимание сухие цифры, в 2024 году количество авиапроисшествий и в коммерческой авиации, и в авиации общего назначения, по сравнению с прошлым годом, выросло", - отмечается в сообщении. Большая часть авиапроисшествий случилась про использовании вертолетов, уточняет ведомство.
"Россия находится в общемировом тренде безопасности полетов, опасных тенденций в этой области нет", - добавляет Росавиация.
"Безопасность полетов - наш ключевой приоритет", - заключили в ведомстве.
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ПроисшествияРОССИЯРосавиацияАВИАПРОИСШЕСТВИЕ
 
 
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