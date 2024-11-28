https://1prime.ru/20241128/rosaviatsiya-853178415.html

В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране

В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Росавиации зафиксировали рост числа авиапроисшествий в стране

Количество авиапроисшествий в коммерческой авиации и в авиации общего назначения в России за 2024 год выросло по сравнению с прошлым годом, при этом Россия... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T19:51+0300

2024-11-28T19:51+0300

2024-11-28T19:51+0300

происшествия

россия

росавиация

авиапроисшествие

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Количество авиапроисшествий в коммерческой авиации и в авиации общего назначения в России за 2024 год выросло по сравнению с прошлым годом, при этом Россия находится в общемировом тренде безопасности полетов, опасных тенденций в этой области нет, сообщила пресс-служба Росавиации. "Если брать во внимание сухие цифры, в 2024 году количество авиапроисшествий и в коммерческой авиации, и в авиации общего назначения, по сравнению с прошлым годом, выросло", - отмечается в сообщении. Большая часть авиапроисшествий случилась про использовании вертолетов, уточняет ведомство. "Россия находится в общемировом тренде безопасности полетов, опасных тенденций в этой области нет", - добавляет Росавиация. "Безопасность полетов - наш ключевой приоритет", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241128/rostransnadzor-853177730.html

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россия, росавиация, авиапроисшествие