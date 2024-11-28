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В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США
В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США
Эффективность рыбной отрасли США падает, вероятно, из-за того, что ее работа была нацелена на борьбу с российским минтаем, но РФ не собирается конкурировать с... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T05:39+0300
2024-11-28T05:39+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владивосток
сша
росрыболовство
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Эффективность рыбной отрасли США падает, вероятно, из-за того, что ее работа была нацелена на борьбу с российским минтаем, но РФ не собирается конкурировать с другими странами, так как ориентирована на собственное развитие отрасли, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Американские СМИ сообщали об обесценивании аляскинского минтая и кризисе американской рыбной отрасли. Кроме того, в США обеспокоены увеличением общего допустимого улова минтая для российских рыбаков на 2025 год. "ОДУ минтая определяется и устанавливался РФ исходя из научно обоснованных данных. Программа инвестквот и строительство новых судов повышает эффективность нашего производства, плюс рыбоперерабатывающие заводы, которые построены. У нас есть широкая линейка продукции, которую можем выпускать. При этом затраты ниже, чем на судах старых. Это сурими, филе, рыбий жир, мука. У нас есть диверсификация возможности поставок. Мы не собираемся ни с кем конкурировать, это они с кем-то все время борются", - сказал Шестаков. Он добавил, что РФ ни с кем не борется и работает над своей эффективностью, чтобы рыбохозяйственная отрасль страны развивалась. "Они в свое время приняли неправильные решения, все время были нацелены на конфронтацию, борьбу с российским минтаем, у них, наверное, сейчас эффективность и падает из-за этого", - отметил глава Росрыболовства. В четверг во Владивостоке проходит заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владивосток, США, Росрыболовство
05:39 28.11.2024
 
В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США

Шестаков: эффективность рыбной отрасли США падает из-за борьбы с российским минтаем

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Эффективность рыбной отрасли США падает, вероятно, из-за того, что ее работа была нацелена на борьбу с российским минтаем, но РФ не собирается конкурировать с другими странами, так как ориентирована на собственное развитие отрасли, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Американские СМИ сообщали об обесценивании аляскинского минтая и кризисе американской рыбной отрасли. Кроме того, в США обеспокоены увеличением общего допустимого улова минтая для российских рыбаков на 2025 год.
"ОДУ минтая определяется и устанавливался РФ исходя из научно обоснованных данных. Программа инвестквот и строительство новых судов повышает эффективность нашего производства, плюс рыбоперерабатывающие заводы, которые построены. У нас есть широкая линейка продукции, которую можем выпускать. При этом затраты ниже, чем на судах старых. Это сурими, филе, рыбий жир, мука. У нас есть диверсификация возможности поставок. Мы не собираемся ни с кем конкурировать, это они с кем-то все время борются", - сказал Шестаков.
Он добавил, что РФ ни с кем не борется и работает над своей эффективностью, чтобы рыбохозяйственная отрасль страны развивалась.
"Они в свое время приняли неправильные решения, все время были нацелены на конфронтацию, борьбу с российским минтаем, у них, наверное, сейчас эффективность и падает из-за этого", - отметил глава Росрыболовства.
В четверг во Владивостоке проходит заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладивостокСШАРосрыболовство
 
 
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