https://1prime.ru/20241128/rosrybolovstvo-853146726.html

В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США

В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Росрыболовстве объяснили падение эффективности рыбной отрасли США

Эффективность рыбной отрасли США падает, вероятно, из-за того, что ее работа была нацелена на борьбу с российским минтаем, но РФ не собирается конкурировать с... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T05:39+0300

2024-11-28T05:39+0300

2024-11-28T05:39+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Эффективность рыбной отрасли США падает, вероятно, из-за того, что ее работа была нацелена на борьбу с российским минтаем, но РФ не собирается конкурировать с другими странами, так как ориентирована на собственное развитие отрасли, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Американские СМИ сообщали об обесценивании аляскинского минтая и кризисе американской рыбной отрасли. Кроме того, в США обеспокоены увеличением общего допустимого улова минтая для российских рыбаков на 2025 год. "ОДУ минтая определяется и устанавливался РФ исходя из научно обоснованных данных. Программа инвестквот и строительство новых судов повышает эффективность нашего производства, плюс рыбоперерабатывающие заводы, которые построены. У нас есть широкая линейка продукции, которую можем выпускать. При этом затраты ниже, чем на судах старых. Это сурими, филе, рыбий жир, мука. У нас есть диверсификация возможности поставок. Мы не собираемся ни с кем конкурировать, это они с кем-то все время борются", - сказал Шестаков. Он добавил, что РФ ни с кем не борется и работает над своей эффективностью, чтобы рыбохозяйственная отрасль страны развивалась. "Они в свое время приняли неправильные решения, все время были нацелены на конфронтацию, борьбу с российским минтаем, у них, наверное, сейчас эффективность и падает из-за этого", - отметил глава Росрыболовства. В четверг во Владивостоке проходит заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.

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