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В Росрыболовстве оценили шансы российских судов увеличить уловы в Африке - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В Росрыболовстве оценили шансы российских судов увеличить уловы в Африке
В Росрыболовстве оценили шансы российских судов увеличить уловы в Африке - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Росрыболовстве оценили шансы российских судов увеличить уловы в Африке
Предварительные данные, полученные в ходе Большой африканской экспедиции, говорят о том, что российские суда, ведущие промысел в экономической зоне в Марокко, в | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T06:28+0300
2024-11-28T06:28+0300
промышленность
экономика
бизнес
марокко
владивосток
калининград
росрыболовство
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Предварительные данные, полученные в ходе Большой африканской экспедиции, говорят о том, что российские суда, ведущие промысел в экономической зоне в Марокко, в 2025 году могут увеличить уловы, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа. Целью научно-исследовательской миссии станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки. "Данные, которые сейчас мы получаем, мы анализируем вместе с нашими коллегами. В целом там неплохое состояние запаса мы видим. И я думаю, что наши суда-операторы российские, которые осуществляют промысел в экономической зоне в Марокко, могут рассчитывать на увеличение объема добычи на будущий год", - сказал Шестаков. По его словам, проведены съемки в Марокко, заканчиваются съемки в Мавритании. Аналогичная работа планируется в 16 странах. "Экспедиция продлится и в 2025 году, и в 2026", - отметил глава Росрыболовства.
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промышленность, бизнес, марокко, владивосток, калининград, росрыболовство
Промышленность, Экономика, Бизнес, МАРОККО, Владивосток, КАЛИНИНГРАД, Росрыболовство
06:28 28.11.2024
 
В Росрыболовстве оценили шансы российских судов увеличить уловы в Африке

Росрыболовство: российские суда в Марокко могут увеличить уловы в 2025 году

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Предварительные данные, полученные в ходе Большой африканской экспедиции, говорят о том, что российские суда, ведущие промысел в экономической зоне в Марокко, в 2025 году могут увеличить уловы, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа. Целью научно-исследовательской миссии станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки.
"Данные, которые сейчас мы получаем, мы анализируем вместе с нашими коллегами. В целом там неплохое состояние запаса мы видим. И я думаю, что наши суда-операторы российские, которые осуществляют промысел в экономической зоне в Марокко, могут рассчитывать на увеличение объема добычи на будущий год", - сказал Шестаков.
По его словам, проведены съемки в Марокко, заканчиваются съемки в Мавритании. Аналогичная работа планируется в 16 странах.
"Экспедиция продлится и в 2025 году, и в 2026", - отметил глава Росрыболовства.
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесМАРОККОВладивостокКАЛИНИНГРАДРосрыболовство
 
 
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