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В России осталось пять дней на уплату имущественных налогов

В России осталось пять дней на уплату имущественных налогов - 28.11.2024, ПРАЙМ

В России осталось пять дней на уплату имущественных налогов

Осталось пять дней на уплату имущественных налогов в РФ: собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств направлены... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T00:21+0300

2024-11-28T00:21+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Осталось пять дней на уплату имущественных налогов в РФ: собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств направлены соответствующие уведомления, которые необходимо оплатить не позднее 2 декабря. "Если не оплатить вовремя, то уже с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит требование о ее уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно судебные приставы", - говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления. Налоговые уведомления можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в приложении "Налоги ФЛ", на портале госуслуг. Налогоплательщикам, которые не пользуются электронными сервисами, ведомство рассылает уведомления в традиционном бумажном виде. Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает этот порог. Также налогоплательщику в этом году может быть доначислен НДФЛ по повышенной ставке, если его общий доход за прошлый год из разных источников превысил 5 миллионов рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего данный порог, надо будет заплатить еще 2% налога.

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