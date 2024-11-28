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В России снизилось число фальшивых долларов
В России снизилось число фальшивых долларов - 28.11.2024, ПРАЙМ
В России снизилось число фальшивых долларов
Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, а вот интерес мошенников к другим валютам растет, выяснило РИА Новости,... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T05:17+0300
2024-11-28T05:17+0300
2024-11-28T05:17+0300
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, а вот интерес мошенников к другим валютам растет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.
Так, в третьем квартале в России было выявлено 165 фальшивых долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий минимум был в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук.
За год количество поддельных американских купюр в стране сократилось в 2,6 раза. При этом за последние десять лет их среднее число составляло 613.
В то же время внимание мошенников переключается на купюры из других стран, в частности евро. Доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть – это максимум с первого квартала 2023 года, хотя еще кварталом ранее она составляла лишь 2,5%, а за аналогичный период прошлого года - 16%.
В среду корреспондент РИА Новости выяснил, что в обменниках Анкары перестали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца. Объясняют это большим количеством фальшивок на рынке.
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финансы, россия, банки, анкара
Финансы, РОССИЯ, Банки, Анкара
В России снизилось число фальшивых долларов
Число фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, а вот интерес мошенников к другим валютам растет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.
Так, в третьем квартале в России было выявлено 165 фальшивых долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий минимум был в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук.
За год количество поддельных американских купюр в стране сократилось в 2,6 раза. При этом за последние десять лет их среднее число составляло 613.
В то же время внимание мошенников переключается на купюры из других стран, в частности евро. Доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть – это максимум с первого квартала 2023 года, хотя еще кварталом ранее она составляла лишь 2,5%, а за аналогичный период прошлого года - 16%.
В среду корреспондент РИА Новости выяснил, что в обменниках Анкары перестали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца. Объясняют это большим количеством фальшивок на рынке.