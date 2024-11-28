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В России снизилось число фальшивых долларов

В России снизилось число фальшивых долларов - 28.11.2024, ПРАЙМ

В России снизилось число фальшивых долларов

Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, а вот интерес мошенников к другим валютам растет, выяснило РИА Новости,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T05:17+0300

2024-11-28T05:17+0300

2024-11-28T05:17+0300

финансы

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анкара

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, а вот интерес мошенников к другим валютам растет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ. Так, в третьем квартале в России было выявлено 165 фальшивых долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий минимум был в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук. За год количество поддельных американских купюр в стране сократилось в 2,6 раза. При этом за последние десять лет их среднее число составляло 613. В то же время внимание мошенников переключается на купюры из других стран, в частности евро. Доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть – это максимум с первого квартала 2023 года, хотя еще кварталом ранее она составляла лишь 2,5%, а за аналогичный период прошлого года - 16%. В среду корреспондент РИА Новости выяснил, что в обменниках Анкары перестали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца. Объясняют это большим количеством фальшивок на рынке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, анкара