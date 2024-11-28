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В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых

В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых - 28.11.2024, ПРАЙМ

В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых

Снимать запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море пока не планируется, так как состояние запасов вида там плохое, но запасы этой рыбы в Амуре и... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T05:42+0300

2024-11-28T05:42+0300

2024-11-28T05:42+0300

сельское хозяйство

экономика

каспийское море

амур

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Снимать запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море пока не планируется, так как состояние запасов вида там плохое, но запасы этой рыбы в Амуре и Азовском море растут, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. "Планов по снятию запрета у нас нет, потому что состояние запасов в Каспийском море достаточно плохое. У нас создана пятисторонняя комиссия, в очередной раз она будет собираться в Астрахани 23 декабря. Думаю, что в очередной раз мы примем ограничения на коммерческий вылов осетровых. Поэтому планов к открытию вылова осетровых на Каспии нет. Но в других регионах мы видим повышение запасов осетровых – это прежде всего Амур и Азовское море", - сказал Шестаков.

каспийское море

амур

владивосток

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сельское хозяйство, каспийское море, амур, владивосток