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В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых
В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых - 28.11.2024, ПРАЙМ
В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых
Снимать запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море пока не планируется, так как состояние запасов вида там плохое, но запасы этой рыбы в Амуре и... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T05:42+0300
2024-11-28T05:42+0300
сельское хозяйство
экономика
каспийское море
амур
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Снимать запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море пока не планируется, так как состояние запасов вида там плохое, но запасы этой рыбы в Амуре и Азовском море растут, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. "Планов по снятию запрета у нас нет, потому что состояние запасов в Каспийском море достаточно плохое. У нас создана пятисторонняя комиссия, в очередной раз она будет собираться в Астрахани 23 декабря. Думаю, что в очередной раз мы примем ограничения на коммерческий вылов осетровых. Поэтому планов к открытию вылова осетровых на Каспии нет. Но в других регионах мы видим повышение запасов осетровых – это прежде всего Амур и Азовское море", - сказал Шестаков.
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сельское хозяйство, каспийское море, амур, владивосток
Сельское хозяйство, Экономика, Каспийское море, Амур, Владивосток
05:42 28.11.2024
 
В России пока не планируют снимать запрет на коммерческий вылов осетровых

Шестаков: запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море пока не планируется

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Снимать запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море пока не планируется, так как состояние запасов вида там плохое, но запасы этой рыбы в Амуре и Азовском море растут, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
"Планов по снятию запрета у нас нет, потому что состояние запасов в Каспийском море достаточно плохое. У нас создана пятисторонняя комиссия, в очередной раз она будет собираться в Астрахани 23 декабря. Думаю, что в очередной раз мы примем ограничения на коммерческий вылов осетровых. Поэтому планов к открытию вылова осетровых на Каспии нет. Но в других регионах мы видим повышение запасов осетровых – это прежде всего Амур и Азовское море", - сказал Шестаков.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоКаспийское мореАмурВладивосток
 
 
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