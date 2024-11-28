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Россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы
Россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы
Россияне стали чаще оставлять заявки на оформление кредитных карт и микрозаймов и немного снизили интерес к потребительским кредитам, хотя спрос на них остается | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T03:25+0300
2024-11-28T03:25+0300
2024-11-28T03:25+0300
банки
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оставлять заявки на оформление кредитных карт и микрозаймов и немного снизили интерес к потребительским кредитам, хотя спрос на них остается самым высоким среди этих кредитных продуктов, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Выберу.ру".
"Соотнося объем заявок на потребительские кредиты, кредитные карты и займы, можно увидеть, что, несмотря на то, что потребительские кредиты по-прежнему сохраняют лидерство в сравнении, их доля снизилась с 50% до 46%. Доля заявок на оформление кредитных карт выросла с 9 до 12%, а займов с 41 до 42%", - выяснили аналитики, изучив спрос на кредитные продукты за период с июля по ноябрь.
"Несмотря на то, что банки сдерживают ставки по кредитам, они уже достаточно высокие для того, чтобы оттолкнуть потенциальных заемщиков. В таких условиях потребители стремятся либо отказаться от использования заемных средств вовсе, либо рассматривать другие виды кредитных продуктов. Кредитные карты - один из альтернативных вариантов. Продукт привлекает потребителя наличием грейс-периода - возможностью использовать средства бесплатно при условии их возврата в определенный срок", - заявила директор департамента коммуникационной политики сервиса Анна Романенко.
Она добавила, что лимиты по кредитным картам в настоящее время достигают 500 тысяч рублей, в то время как средняя сумма потребкредита сейчас составляет порядка 150 тысяч рублей.
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банки, финансы, россия, москва
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
Россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы
"Выберу.ру": россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оставлять заявки на оформление кредитных карт и микрозаймов и немного снизили интерес к потребительским кредитам, хотя спрос на них остается самым высоким среди этих кредитных продуктов, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Выберу.ру".
"Соотнося объем заявок на потребительские кредиты, кредитные карты и займы, можно увидеть, что, несмотря на то, что потребительские кредиты по-прежнему сохраняют лидерство в сравнении, их доля снизилась с 50% до 46%. Доля заявок на оформление кредитных карт выросла с 9 до 12%, а займов с 41 до 42%", - выяснили аналитики, изучив спрос на кредитные продукты за период с июля по ноябрь.
"Несмотря на то, что банки сдерживают ставки по кредитам, они уже достаточно высокие для того, чтобы оттолкнуть потенциальных заемщиков. В таких условиях потребители стремятся либо отказаться от использования заемных средств вовсе, либо рассматривать другие виды кредитных продуктов. Кредитные карты - один из альтернативных вариантов. Продукт привлекает потребителя наличием грейс-периода - возможностью использовать средства бесплатно при условии их возврата в определенный срок", - заявила директор департамента коммуникационной политики сервиса Анна Романенко.
Она добавила, что лимиты по кредитным картам в настоящее время достигают 500 тысяч рублей, в то время как средняя сумма потребкредита сейчас составляет порядка 150 тысяч рублей.