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Россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы

Россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы - 28.11.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще оставлять заявки на кредитные карты и микрозаймы

Россияне стали чаще оставлять заявки на оформление кредитных карт и микрозаймов и немного снизили интерес к потребительским кредитам, хотя спрос на них остается | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T03:25+0300

2024-11-28T03:25+0300

2024-11-28T03:25+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оставлять заявки на оформление кредитных карт и микрозаймов и немного снизили интерес к потребительским кредитам, хотя спрос на них остается самым высоким среди этих кредитных продуктов, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Выберу.ру". "Соотнося объем заявок на потребительские кредиты, кредитные карты и займы, можно увидеть, что, несмотря на то, что потребительские кредиты по-прежнему сохраняют лидерство в сравнении, их доля снизилась с 50% до 46%. Доля заявок на оформление кредитных карт выросла с 9 до 12%, а займов с 41 до 42%", - выяснили аналитики, изучив спрос на кредитные продукты за период с июля по ноябрь. "Несмотря на то, что банки сдерживают ставки по кредитам, они уже достаточно высокие для того, чтобы оттолкнуть потенциальных заемщиков. В таких условиях потребители стремятся либо отказаться от использования заемных средств вовсе, либо рассматривать другие виды кредитных продуктов. Кредитные карты - один из альтернативных вариантов. Продукт привлекает потребителя наличием грейс-периода - возможностью использовать средства бесплатно при условии их возврата в определенный срок", - заявила директор департамента коммуникационной политики сервиса Анна Романенко. Она добавила, что лимиты по кредитным картам в настоящее время достигают 500 тысяч рублей, в то время как средняя сумма потребкредита сейчас составляет порядка 150 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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