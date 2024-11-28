Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/rossijane-853145369.html
Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными
Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными
Порядка 16% россиян считают новогодние каникулы 2025 года "слишком длинными", говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (материалы есть в... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T03:31+0300
2024-11-28T03:31+0300
бизнес
экономика
общество
москва
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853145369.jpg?1732753899
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Порядка 16% россиян считают новогодние каникулы 2025 года "слишком длинными", говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (материалы есть в распоряжении РИА Новости). В 2025 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней, что на день дольше, чем в 2024 году. Каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января. В исследовании компании приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны, 1600 респондентов. "56% россиян довольны тем, что будут отдыхать на Новый год 11 дней, 16% - считают каникулы слишком длинными, для 21% не имеет значения, как долго продлится новогодний отдых", - говорится в материалах SuperJob. Как рассказали в компании, доля жителей России, довольных продолжительными новогодними каникулами, стала меньше на 4 процентных пункта, и на столько же выросло число тех, кому безразлично число предстоящих нерабочих дней. "Тем, что каникулы будут долгими, больше довольны женщины, чем мужчины (65 и 50% соответственно). Россиянам до 35 лет 11 дней отдыха нравятся больше, чем тем, кто старше (67% против 53% среди опрошенных старше 45 лет). Продолжительный отдых чаще одобряют те, у кого нет детей (61% против 54% среди имеющих детей)", - добавляется в материалах.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, superjob
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, SuperJob
03:31 28.11.2024
 
Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными

SuperJob: 16 процентов россиян считают новогодние каникулы слишком длинными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Порядка 16% россиян считают новогодние каникулы 2025 года "слишком длинными", говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (материалы есть в распоряжении РИА Новости).
В 2025 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней, что на день дольше, чем в 2024 году. Каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января. В исследовании компании приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны, 1600 респондентов.
"56% россиян довольны тем, что будут отдыхать на Новый год 11 дней, 16% - считают каникулы слишком длинными, для 21% не имеет значения, как долго продлится новогодний отдых", - говорится в материалах SuperJob.
Как рассказали в компании, доля жителей России, довольных продолжительными новогодними каникулами, стала меньше на 4 процентных пункта, и на столько же выросло число тех, кому безразлично число предстоящих нерабочих дней.
"Тем, что каникулы будут долгими, больше довольны женщины, чем мужчины (65 и 50% соответственно). Россиянам до 35 лет 11 дней отдыха нравятся больше, чем тем, кто старше (67% против 53% среди опрошенных старше 45 лет). Продолжительный отдых чаще одобряют те, у кого нет детей (61% против 54% среди имеющих детей)", - добавляется в материалах.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала