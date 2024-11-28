https://1prime.ru/20241128/rossijane-853145369.html

Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными

Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными - 28.11.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали новогодние каникулы слишком длинными

Порядка 16% россиян считают новогодние каникулы 2025 года "слишком длинными", говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (материалы есть в... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T03:31+0300

2024-11-28T03:31+0300

2024-11-28T03:31+0300

бизнес

экономика

общество

москва

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853145369.jpg?1732753899

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Порядка 16% россиян считают новогодние каникулы 2025 года "слишком длинными", говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (материалы есть в распоряжении РИА Новости). В 2025 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней, что на день дольше, чем в 2024 году. Каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января. В исследовании компании приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны, 1600 респондентов. "56% россиян довольны тем, что будут отдыхать на Новый год 11 дней, 16% - считают каникулы слишком длинными, для 21% не имеет значения, как долго продлится новогодний отдых", - говорится в материалах SuperJob. Как рассказали в компании, доля жителей России, довольных продолжительными новогодними каникулами, стала меньше на 4 процентных пункта, и на столько же выросло число тех, кому безразлично число предстоящих нерабочих дней. "Тем, что каникулы будут долгими, больше довольны женщины, чем мужчины (65 и 50% соответственно). Россиянам до 35 лет 11 дней отдыха нравятся больше, чем тем, кто старше (67% против 53% среди опрошенных старше 45 лет). Продолжительный отдых чаще одобряют те, у кого нет детей (61% против 54% среди имеющих детей)", - добавляется в материалах.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, superjob