https://1prime.ru/20241128/rostelekom-853179778.html

В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор

В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор - 28.11.2024, ПРАЙМ

В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор

Повышение ключевой ставки и увеличение расходов на обслуживание долга могут привести к сокращению инвестиционных программ в телеком-секторе в 2025 году в... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T21:52+0300

2024-11-28T21:52+0300

2024-11-28T21:52+0300

экономика

россия

ростелеком

михаил осеевский

инвестиции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки и увеличение расходов на обслуживание долга могут привести к сокращению инвестиционных программ в телеком-секторе в 2025 году в среднем в два раза, такое мнение высказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в рамках демо-дня "Мобильная и фиксированная связь" в Петербурге. "Крупные российские компании, которые активно инвестировали, не только телекоммуникационные, но и в других важных отраслях, привлекали кредитные ресурсы, выпускали облигации, и, конечно, сегодня повышение стоимости обслуживания долга приводит к сокращению инвестиционных программ, по крайней мере, 2025 года. В среднем, мне кажется, раза в два у каждой из компаний", - сказал Осеевский. Он добавил, что, по его мнению, будут компании, "которые не переживут такую агрессивную политику заимствования и не смогут справиться с нынешним уровнем обслуживания долга".

https://1prime.ru/20241127/svyaz-853117979.html

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россия, ростелеком, михаил осеевский, инвестиции