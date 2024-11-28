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В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор - 28.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/rostelekom-853179778.html
В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор
В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор - 28.11.2024, ПРАЙМ
В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор
Повышение ключевой ставки и увеличение расходов на обслуживание долга могут привести к сокращению инвестиционных программ в телеком-секторе в 2025 году в... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T21:52+0300
2024-11-28T21:52+0300
экономика
россия
ростелеком
михаил осеевский
инвестиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки и увеличение расходов на обслуживание долга могут привести к сокращению инвестиционных программ в телеком-секторе в 2025 году в среднем в два раза, такое мнение высказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в рамках демо-дня "Мобильная и фиксированная связь" в Петербурге. "Крупные российские компании, которые активно инвестировали, не только телекоммуникационные, но и в других важных отраслях, привлекали кредитные ресурсы, выпускали облигации, и, конечно, сегодня повышение стоимости обслуживания долга приводит к сокращению инвестиционных программ, по крайней мере, 2025 года. В среднем, мне кажется, раза в два у каждой из компаний", - сказал Осеевский. Он добавил, что, по его мнению, будут компании, "которые не переживут такую агрессивную политику заимствования и не смогут справиться с нынешним уровнем обслуживания долга".
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россия, ростелеком, михаил осеевский, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Ростелеком, Михаил Осеевский, инвестиции
21:52 28.11.2024
 
В "Ростелекоме" ждут сокращения инвестпрограмм в российский телеком-сектор

Осеевский: инвестиционные программы в телеком-секторе РФ в 2025 году сократятся

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКомпания "Ростелеком" провела ребрендинг
Компания Ростелеком провела ребрендинг - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки и увеличение расходов на обслуживание долга могут привести к сокращению инвестиционных программ в телеком-секторе в 2025 году в среднем в два раза, такое мнение высказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в рамках демо-дня "Мобильная и фиксированная связь" в Петербурге.
"Крупные российские компании, которые активно инвестировали, не только телекоммуникационные, но и в других важных отраслях, привлекали кредитные ресурсы, выпускали облигации, и, конечно, сегодня повышение стоимости обслуживания долга приводит к сокращению инвестиционных программ, по крайней мере, 2025 года. В среднем, мне кажется, раза в два у каждой из компаний", - сказал Осеевский.
Он добавил, что, по его мнению, будут компании, "которые не переживут такую агрессивную политику заимствования и не смогут справиться с нынешним уровнем обслуживания долга".
Ростелеком
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму
Вчера, 10:42
 
ЭкономикаРОССИЯРостелекомМихаил Осеевскийинвестиции
 
 
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