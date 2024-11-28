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Ространснадзор проверит авиакомпанию "Азимут" - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Ространснадзор проверит авиакомпанию "Азимут"
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Азимут" - 28.11.2024, ПРАЙМ
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Азимут"
Ространснадзор проведет внеплановую поверку авиакомпании "Азимут" на предмет исполнения требований авиационного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T19:21+0300
2024-11-28T19:28+0300
россия
росавиация
азимут
проверка
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Ространснадзор проведет внеплановую поверку авиакомпании "Азимут" на предмет исполнения требований авиационного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Отмечается, что специалисты Ространснадзора проведут внеплановую, согласованную с Южной транспортной прокуратурой проверку авиакомпании "Азимут" на предмет исполнения авиационного законодательства. По данным ведомства — основной целью проверки является всесторонний анализ работы авиакомпании в сфере обеспечения безопасности полетов. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В Следственном комитете РФ агентству РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. В среду в "Азимуте" заявили, что причиной жесткой посадки воздушного судна в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
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россия, росавиация, азимут, проверка
РОССИЯ, Росавиация, Азимут, проверка
19:21 28.11.2024 (обновлено: 19:28 28.11.2024)
 
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Азимут"

Ространснадзор проверит "Азимут" на соблюдение авиационного законодательства

© РИА Новости . Пивов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Пивов
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Ространснадзор проведет внеплановую поверку авиакомпании "Азимут" на предмет исполнения требований авиационного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что специалисты Ространснадзора проведут внеплановую, согласованную с Южной транспортной прокуратурой проверку авиакомпании "Азимут" на предмет исполнения авиационного законодательства.
По данным ведомства — основной целью проверки является всесторонний анализ работы авиакомпании в сфере обеспечения безопасности полетов.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В Следственном комитете РФ агентству РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В среду в "Азимуте" заявили, что причиной жесткой посадки воздушного судна в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
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РОССИЯРосавиацияАзимутпроверка
 
 
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