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Раскрыто, как падение рубля скажется на рынке коммерческой недвижимости

Раскрыто, как падение рубля скажется на рынке коммерческой недвижимости - 28.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как падение рубля скажется на рынке коммерческой недвижимости

Наблюдаемое в настоящее время ослабление курса рубля не скажется прямым образом на российском рынке коммерческой недвижимости, рассказал на конференции... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:57+0300

2024-11-28T13:57+0300

2024-11-28T14:00+0300

россия

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рынок недвижимости

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Наблюдаемое в настоящее время ослабление курса рубля не скажется прямым образом на российском рынке коммерческой недвижимости, рассказал на конференции Commonwealth Partnership (CMWP) управляющий партнер компании Сергей Рябокобылко. Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро - в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. "Россия перестала быть рынком коммерческой недвижимости, в которой сильно ориентируются на курс рубля, поэтому эффекта впрямую мы не увидим", - заявил Рябокобылко. Более того, он считает, что текущая ситуация должна подогревать интерес инвесторов к коммерческой недвижимости. "У нас в России не такой большой выбор инвестиционных инструментов, недвижимость - самый простой. С нашей точки зрения, ослабление рубля дает еще больше оснований обязательно иметь что-то приносящее доход, например, семейный офис или инвестиционный фонд", - разъяснил Рябокобылко. Руководитель департамента рынков капитала CMWP Алан Балоев обратил внимание на фактор инфляции, также отметив, что ослабление курса рубля не повлияет на ситуацию на рынке коммерческий недвижимости. "Да, есть влияние, связанное с инфляцией, с себестоимостью девелопмента, если мы говорим про девелоперские проекты. Но опять, с другой стороны, если мы говорим про недвижимость, то <...> вместе с инфляцией растет капитальная стоимость того актива, в который ты вложился, просто на волне общего роста стоимости и цен. Поэтому какого-то существенного влияния курса я не вижу", - объяснил Балоев.

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россия, курсы валют, рубль, рынок недвижимости