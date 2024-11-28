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Рубль на Мосбирже перешел к ощутимому снижению

Рубль на Мосбирже перешел к ощутимому снижению - 28.11.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже перешел к ощутимому снижению

Рубль на Московской бирже днем в четверг ощутимо падает против юаня, следует из данных торгов. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:20+0300

2024-11-28T16:20+0300

2024-11-28T16:20+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже днем в четверг ощутимо падает против юаня, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.09 мск рос на 23 копейки, до 14,7 рубля. Рост составил 1,62%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 98,6 миллиарда рублей. В течение дня юань торгуется в коридоре 14,47-14,82 рубля. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К СНИЖЕНИЮ После вчерашнего отскока, вызванного решением ЦБ о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, рубль возвращается к снижению. "Рубль поначалу активно дешевел к юаню, нивелировав около половины сильного отскока, произошедшего вчера от самых низких с марта 2022 года уровней. Сегодня китайская валюта превышала 14,8 рубля, но затем заметно просела. Правда, развить восходящий импульс рублю не удалось, и он торгуется с ощутимыми потерями", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Поддержку рублю оказало вчерашнее решение Банка России до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила. Однако эта мера вряд ли будет способствовать дальнейшему укреплению рубля, так как факторы, вызвавшие его ослабление, остаются в силе, добавляет эксперт. "В среду рубль резко слабел, но вечером на Мосбирже российская валюта перешла к укреплению против юаня. Приостановка покупок валюты по бюджетному правилу означает рост чистых продаж юаней ЦБ с текущих 4,2 до 8,4 миллиарда рублей в день, что в текущих условиях может оказать сравнительно более значимую поддержку рублю", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "Пара юань/рубль вчера сильно скорректировалась от максимума с марта 2022 года, установленного около 15,16 рубля. Котировки опускались до 14,26 рубля. Пока в краткосрочной перспективе более вероятным выглядит еще одна попытка закрепления юаня над уровнем 15 рублей", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает ориентир на завершение текущей сессии: к доллару – 105-113 рублей, евро – 112-118 рублей, юань – 14,5-15 рублей.

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мосбиржа, рубль