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Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро"

Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро" - 28.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро"

Депозитарные расписки на акции "Русагро" будут исключены из индексов Московской биржи в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции, сообщает... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:43+0300

2024-11-28T17:43+0300

2024-11-28T17:43+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депозитарные расписки на акции "Русагро" будут исключены из индексов Московской биржи в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции, сообщает биржа. Как накануне сообщала Московская биржа, торги расписками "Русагро" будут приостановлены с 5 декабря. "Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции Ros Agro Plc (торговый код: AGRO, ISIN: US7496552057) исключаются из всех рассчитываемых Биржей индексов акций в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции", - указано в пресс-релизе площадки. Расписки "Русагро" входят в состав следующих индексов: рублевый индекс Мосбиржи, индекс РТС, индекс Мосбиржи в юанях, индекс Мосбиржи – активное управление, IMOEX2 (значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии), индекс Мосбиржи широкого рынка. "Русагро" в июле было включено правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В сентябре 2023 года в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. В августе Минсельхоз России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором попросил приостановить корпоративные права кипрской Ros Agro Plc. В начале сентября суд его удовлетворил. Ранее "Русагро" заявляло, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ. В марте группа сообщила, что пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Руководитель IR-направления "Русагро" Егор Сергушов в конце октября заявил, что компания после редомициляции рассчитывает на старт торгов акциями на Московской бирже в марте следующего года.

https://1prime.ru/20241128/mosbirzha-853161072.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, русагро