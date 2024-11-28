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Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро" - 28.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/rusagro-853174828.html
Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро"
Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро" - 28.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро"
Депозитарные расписки на акции "Русагро" будут исключены из индексов Московской биржи в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции, сообщает... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:43+0300
2024-11-28T17:43+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
русагро
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депозитарные расписки на акции "Русагро" будут исключены из индексов Московской биржи в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции, сообщает биржа. Как накануне сообщала Московская биржа, торги расписками "Русагро" будут приостановлены с 5 декабря. "Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции Ros Agro Plc (торговый код: AGRO, ISIN: US7496552057) исключаются из всех рассчитываемых Биржей индексов акций в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции", - указано в пресс-релизе площадки. Расписки "Русагро" входят в состав следующих индексов: рублевый индекс Мосбиржи, индекс РТС, индекс Мосбиржи в юанях, индекс Мосбиржи – активное управление, IMOEX2 (значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии), индекс Мосбиржи широкого рынка. "Русагро" в июле было включено правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В сентябре 2023 года в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. В августе Минсельхоз России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором попросил приостановить корпоративные права кипрской Ros Agro Plc. В начале сентября суд его удовлетворил. Ранее "Русагро" заявляло, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ. В марте группа сообщила, что пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Руководитель IR-направления "Русагро" Егор Сергушов в конце октября заявил, что компания после редомициляции рассчитывает на старт торгов акциями на Московской бирже в марте следующего года.
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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, русагро
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа, Русагро
17:43 28.11.2024
 
Мосбиржа исключит из индексов расписки "Русагро"

Мосбиржа с 3 декабря исключит из индексов расписки "Русагро"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депозитарные расписки на акции "Русагро" будут исключены из индексов Московской биржи в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции, сообщает биржа.
Как накануне сообщала Московская биржа, торги расписками "Русагро" будут приостановлены с 5 декабря.
"Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции Ros Agro Plc (торговый код: AGRO, ISIN: US7496552057) исключаются из всех рассчитываемых Биржей индексов акций в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции", - указано в пресс-релизе площадки.
Расписки "Русагро" входят в состав следующих индексов: рублевый индекс Мосбиржи, индекс РТС, индекс Мосбиржи в юанях, индекс Мосбиржи – активное управление, IMOEX2 (значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии), индекс Мосбиржи широкого рынка.
"Русагро" в июле было включено правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В сентябре 2023 года в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
В августе Минсельхоз России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором попросил приостановить корпоративные права кипрской Ros Agro Plc. В начале сентября суд его удовлетворил. Ранее "Русагро" заявляло, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ. В марте группа сообщила, что пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Руководитель IR-направления "Русагро" Егор Сергушов в конце октября заявил, что компания после редомициляции рассчитывает на старт торгов акциями на Московской бирже в марте следующего года.
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгиМосбиржаРусагро
 
 
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