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Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО упала на 58,5 процента

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО упала на 58,5 процента - 28.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО упала на 58,5 процента

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 58,5%, до 23,5 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 4,3%, до 110,1 миллиарда рублей,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:15+0300

2024-11-28T16:15+0300

2024-11-28T16:15+0300

энергетика

россия

русгидро

чистая прибыль

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 58,5%, до 23,5 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 4,3%, до 110,1 миллиарда рублей, сообщила компания. "EBITDA за отчетный период выросла на 4,3% и составила 110,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль снизилась на 58,5% до 23,5 миллиарда рублей, главным образом, в результате роста процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля Группы "Русгидро", - говорится в сообщении. Выручка "Русгидро" с учетом государственных субсидий увеличилась на 11,3%, до 457,1 миллиарда рублей.

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россия, русгидро, чистая прибыль, отчетность по мсфо