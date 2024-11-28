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Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО упала на 58,5 процента
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО упала на 58,5 процента - 28.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО упала на 58,5 процента
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 58,5%, до 23,5 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 4,3%, до 110,1 миллиарда рублей,... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:15+0300
2024-11-28T16:15+0300
2024-11-28T16:15+0300
энергетика
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чистая прибыль
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 58,5%, до 23,5 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 4,3%, до 110,1 миллиарда рублей, сообщила компания. "EBITDA за отчетный период выросла на 4,3% и составила 110,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль снизилась на 58,5% до 23,5 миллиарда рублей, главным образом, в результате роста процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля Группы "Русгидро", - говорится в сообщении. Выручка "Русгидро" с учетом государственных субсидий увеличилась на 11,3%, до 457,1 миллиарда рублей.
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россия, русгидро, чистая прибыль, отчетность по мсфо
Энергетика, РОССИЯ, Русгидро, чистая прибыль, отчетность по МСФО
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО упала на 58,5 процента
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась до 23,5 миллиарда руб
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 58,5%, до 23,5 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 4,3%, до 110,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
"EBITDA за отчетный период выросла на 4,3% и составила 110,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль снизилась на 58,5% до 23,5 миллиарда рублей, главным образом, в результате роста процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля Группы "Русгидро", - говорится в сообщении.
Выручка "Русгидро" с учетом государственных субсидий увеличилась на 11,3%, до 457,1 миллиарда рублей.
"Русгидро" переедет из Москвы в Красноярск в 2025 году