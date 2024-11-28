Резкий разворот акций и рубля

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на отвесном падении последних недель вчера достигал минимумов с весны 2023 г., в моменте бенчмарк заходил на 2426 п., а провал с пика года достигал уже 31%. Но потом произошел скачок волатильности, и рынок воспрянул. С минимума дня и по закрытие вечерки индекс прибавил свыше 4%, фиксация у 2537 п. Обороты исторические — выкуп просадки состоялся на объеме 207 млрд руб. Почему так: во-первых, все было очень перепродано, и у многих закредитованных игроков отработали маржин-коллы, а во-вторых, ЦБ среагировал на безостановочную девальвацию, отменив покупку валюты по бюджетному правилу до конца 2024 г.Сильнее рынка — акции маркетплейса Ozon (+8,5%). Это одни из самых волатильных бумаг, и при первой стабилизации на широком рынке они обычно идут на опережение. Тем более что у корпорации растет рентабельность и фундаментальный кейс сильный. Курс на мощном отскоке вернулся к круглым 3000 руб.Слабее рынка — опять акции девелопера Самолет (-1,4%), но есть нюанс. В моменте обвал превышал 10%, акции рухнули на историческое дно, ниже 900 руб., но затем почти все выкупили. Возможно, вчера и была кульминация продаж, и так сильно вниз уже не будет. Сейчас вероятна консолидация вокруг 1000 руб.Рубль днем падал и обновлял минимумы весны 2022 г., юань взлетал выше 15,15. Но вечером пришло облегчение — ЦБ скорректировал бюджетный механизм, что и привело к стабилизации. В итоге рубль с минимума отскочил на 6%. Обороты рекордные — наторговали юанем на 227 руб. Главное, что паника сбита, и краткосрочно технически юань может еще опуститься к 14.
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на отвесном падении последних недель вчера достигал минимумов с весны 2023 г., в моменте бенчмарк заходил на 2426 п., а провал с пика года достигал уже 31%. Но потом произошел скачок волатильности, и рынок воспрянул. С минимума дня и по закрытие вечерки индекс прибавил свыше 4%, фиксация у 2537 п. Обороты исторические — выкуп просадки состоялся на объеме 207 млрд руб. Почему так: во-первых, все было очень перепродано, и у многих закредитованных игроков отработали маржин-коллы, а во-вторых, ЦБ среагировал на безостановочную девальвацию, отменив покупку валюты по бюджетному правилу до конца 2024 г.
Сильнее рынка — акции маркетплейса Ozon (+8,5%). Это одни из самых волатильных бумаг, и при первой стабилизации на широком рынке они обычно идут на опережение. Тем более что у корпорации растет рентабельность и фундаментальный кейс сильный. Курс на мощном отскоке вернулся к круглым 3000 руб.
Слабее рынка — опять акции девелопера Самолет (-1,4%), но есть нюанс. В моменте обвал превышал 10%, акции рухнули на историческое дно, ниже 900 руб., но затем почти все выкупили. Возможно, вчера и была кульминация продаж, и так сильно вниз уже не будет. Сейчас вероятна консолидация вокруг 1000 руб.
Рубль днем падал и обновлял минимумы весны 2022 г., юань взлетал выше 15,15. Но вечером пришло облегчение — ЦБ скорректировал бюджетный механизм, что и привело к стабилизации. В итоге рубль с минимума отскочил на 6%. Обороты рекордные — наторговали юанем на 227 руб. Главное, что паника сбита, и краткосрочно технически юань может еще опуститься к 14.
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