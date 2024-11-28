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Резкий разворот акций и рубля - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/rynok-853154419.html
Резкий разворот акций и рубля
Резкий разворот акций и рубля - 28.11.2024, ПРАЙМ
Резкий разворот акций и рубля
Индекс МосБиржи на отвесном падении последних недель вчера достигал минимумов с весны 2023 г., в моменте бенчмарк заходил на 2426 п., а провал с пика года... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:51+0300
2024-11-28T09:51+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853154419.jpg?1732776694
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на отвесном падении последних недель вчера достигал минимумов с весны 2023 г., в моменте бенчмарк заходил на 2426 п., а провал с пика года достигал уже 31%. Но потом произошел скачок волатильности, и рынок воспрянул. С минимума дня и по закрытие вечерки индекс прибавил свыше 4%, фиксация у 2537 п. Обороты исторические — выкуп просадки состоялся на объеме 207 млрд руб. Почему так: во-первых, все было очень перепродано, и у многих закредитованных игроков отработали маржин-коллы, а во-вторых, ЦБ среагировал на безостановочную девальвацию, отменив покупку валюты по бюджетному правилу до конца 2024 г.Сильнее рынка — акции маркетплейса Ozon (+8,5%). Это одни из самых волатильных бумаг, и при первой стабилизации на широком рынке они обычно идут на опережение. Тем более что у корпорации растет рентабельность и фундаментальный кейс сильный. Курс на мощном отскоке вернулся к круглым 3000 руб.Слабее рынка — опять акции девелопера Самолет (-1,4%), но есть нюанс. В моменте обвал превышал 10%, акции рухнули на историческое дно, ниже 900 руб., но затем почти все выкупили. Возможно, вчера и была кульминация продаж, и так сильно вниз уже не будет. Сейчас вероятна консолидация вокруг 1000 руб.Рубль днем падал и обновлял минимумы весны 2022 г., юань взлетал выше 15,15. Но вечером пришло облегчение — ЦБ скорректировал бюджетный механизм, что и привело к стабилизации. В итоге рубль с минимума отскочил на 6%. Обороты рекордные — наторговали юанем на 227 руб. Главное, что паника сбита, и краткосрочно технически юань может еще опуститься к 14.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:51 28.11.2024
 

Резкий разворот акций и рубля

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на отвесном падении последних недель вчера достигал минимумов с весны 2023 г., в моменте бенчмарк заходил на 2426 п., а провал с пика года достигал уже 31%. Но потом произошел скачок волатильности, и рынок воспрянул. С минимума дня и по закрытие вечерки индекс прибавил свыше 4%, фиксация у 2537 п. Обороты исторические — выкуп просадки состоялся на объеме 207 млрд руб. Почему так: во-первых, все было очень перепродано, и у многих закредитованных игроков отработали маржин-коллы, а во-вторых, ЦБ среагировал на безостановочную девальвацию, отменив покупку валюты по бюджетному правилу до конца 2024 г.
Сильнее рынка — акции маркетплейса Ozon (+8,5%). Это одни из самых волатильных бумаг, и при первой стабилизации на широком рынке они обычно идут на опережение. Тем более что у корпорации растет рентабельность и фундаментальный кейс сильный. Курс на мощном отскоке вернулся к круглым 3000 руб.
Слабее рынка — опять акции девелопера Самолет (-1,4%), но есть нюанс. В моменте обвал превышал 10%, акции рухнули на историческое дно, ниже 900 руб., но затем почти все выкупили. Возможно, вчера и была кульминация продаж, и так сильно вниз уже не будет. Сейчас вероятна консолидация вокруг 1000 руб.
Рубль днем падал и обновлял минимумы весны 2022 г., юань взлетал выше 15,15. Но вечером пришло облегчение — ЦБ скорректировал бюджетный механизм, что и привело к стабилизации. В итоге рубль с минимума отскочил на 6%. Обороты рекордные — наторговали юанем на 227 руб. Главное, что паника сбита, и краткосрочно технически юань может еще опуститься к 14.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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