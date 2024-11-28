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Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,25%

Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,25% - 28.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,25%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 2,25% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T18:55+0300

2024-11-28T18:55+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 2,25% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 2,25%, до 2 547,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,1%, до 798,29 пункта, долларовый РТС - на 0,78%, до 732,48 пункта.

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