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Российский рынок акций оттолкнулся от годовых минимумов

Российский рынок акций оттолкнулся от годовых минимумов - 28.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций оттолкнулся от годовых минимумов

Российский рынок акций завершил основные торги четверга уверенным ростом, оттолкнувшись от годовых минимумов, следует из данных Московской биржи. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T19:12+0300

2024-11-28T19:12+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга уверенным ростом, оттолкнувшись от годовых минимумов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 2,25%, до 2 547,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,1%, до 798,29 пункта, долларовый РТС - на 0,78%, до 732,48 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожает на 0,46%, до 72,63 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня предпринял попытку отскока, в моменте добравшись до 2560 пунктов. Рост котировок сырьевых товаров, слабость рубля и высокая перепроданность рынка помогли сформировать повышательное движение. Давление по-прежнему исходит от напряженности в геополитике и сигналов на повышение ключевой ставки ЦБ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В США вчера обнародовали протокол ноябрьского заседания ФРC, представители регулятора склоняются к постепенному снижению процентных ставок с учетом более сильной, чем ожидалось, динамики ВВП и снижения беспокойства по поводу состояния рынка труда, отметил эксперт. Торги 28 ноября на российском фондовом рынке начались отскоком вверх после глубокой коррекции последних дней, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Широкий рынок акций все еще торгуется в зеленой зоне и пытается оттолкнуться от годовых минимумов… Ключевое влияние на фондовый рынок продолжают оказывать геополитическая эскалация и макростатистика, ориентирующаяся на дальнейшее ужесточение ДКП", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Сегежи" (+13,91%), расписки "Русагро" (+7,32%), акции "Мечела" (префы растут на 5,05%, обыкновенные акции – на 5,02%), ЛСР (+4,18%), ММК (+4,11%) и "Распадской" (+3,24%). "Сегежа" вышла в лидеры роста на ожиданиях новостей о сокращении долговой нагрузки после масштабной допэмиссии акций, отмечает Мильчакова. В лидерах снижения стоимости – акции "Аэрофлота" (-3,56%), "Селигдара" (-2,84%), "Новабев Групп" (-2,36%), префы "Башнефти" (-1,77%), обыкновенные акции ОГК-2 (-1,59%), НМТП (-1,46%). ПРОГНОЗЫ "Приближение выходных в сложных геополитических условиях может сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 ноября – 2450-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2500-2600 пунктов.

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