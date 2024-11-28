Всплеск волатильности

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Рынок остаётся очень тонким и волатильным. Индекс Мосбиржи в первой половине среды снизился на 1,5%, но затем развернулся и восстановился на 2,7% от внутридневных минимумов, показав рост по итогам дня на 1,13%. В сегменте ОФЗ спад продолжился, индекс RGBI снизился на 0,41%. Настроения инвесторов остаются под влиянием геополитических опасений и высокой инфляции. Индекс страха и жадности (RVI), отражающий степень волатильности на фондовом рынке, последние две недели повысился на 88% и находится на максимумах с октября 2022 года.Котировки Brent остаются под давлением, несмотря на то, что члены ОПЕК+ обсуждают очередную отсрочку запланированного повышения добычи нефти, которое должно было начаться уже в январе. В среду цены на нефть Brent снизились на 1,07%, в четверг утром снижение продолжается умеренными темпами.Рубль резко ослаб. В среду в течение дня валютный курс превысил 110 рублей к доллару США и 15 рублей. по отношению к китайскому юаню. Ближе к вечеру ажиотажный спрос на валюту несколько угас на фоне заявления Банка России прекратить до конца года покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Резкое ослабление рубля в ноябре – сильный проинфляционный фактор, который может спровоцировать очередной всплеск потребительских цен в России. За неделю с 19 по 25 ноября индекс потребительских цен повысился на 0,36% по сравнению с ростом на 0,37% на предыдущей неделе. Таким образом, инфляция незначительно замедлилась на рассматриваемой неделе. Тем не менее в годовом выражении инфляция остается высокой, достигая 8,6%.Опережающую рынок динамику в среду показали акции компаний-экспортеров, котировки которых последнее время падали вместе с индексом, несмотря на выгодную для экспортеров девальвацию рубля. В лидерах в среду оказались представители нефтяного сектора, а также акции Алросы и Норникеля, которые торгуются в области многолетних минимумов. Традиционно девальвация рубля благоприятно отражается на динамике котировок привилегированных акций Сургутнефтегаза, которые закрыли дивидендный гэп. Денежная подушка на балансе компании переоценивается, а значит вместе с ней и форвардный дивиденд по итогам 2024 года. Если на конец года текущий курс сохранится на уровне 108 руб. за доллар США, то по предварительным подсчётам дивиденд может составить около 14 руб. на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза, что предполагает дивидендную доходность к текущей цене акции на уровне 23,8%.
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Рынок остаётся очень тонким и волатильным. Индекс Мосбиржи в первой половине среды снизился на 1,5%, но затем развернулся и восстановился на 2,7% от внутридневных минимумов, показав рост по итогам дня на 1,13%. В сегменте ОФЗ спад продолжился, индекс RGBI снизился на 0,41%. Настроения инвесторов остаются под влиянием геополитических опасений и высокой инфляции. Индекс страха и жадности (RVI), отражающий степень волатильности на фондовом рынке, последние две недели повысился на 88% и находится на максимумах с октября 2022 года.
Котировки Brent остаются под давлением, несмотря на то, что члены ОПЕК+ обсуждают очередную отсрочку запланированного повышения добычи нефти, которое должно было начаться уже в январе. В среду цены на нефть Brent снизились на 1,07%, в четверг утром снижение продолжается умеренными темпами.
Рубль резко ослаб. В среду в течение дня валютный курс превысил 110 рублей к доллару США и 15 рублей. по отношению к китайскому юаню. Ближе к вечеру ажиотажный спрос на валюту несколько угас на фоне заявления Банка России прекратить до конца года покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Резкое ослабление рубля в ноябре – сильный проинфляционный фактор, который может спровоцировать очередной всплеск потребительских цен в России. За неделю с 19 по 25 ноября индекс потребительских цен повысился на 0,36% по сравнению с ростом на 0,37% на предыдущей неделе. Таким образом, инфляция незначительно замедлилась на рассматриваемой неделе. Тем не менее в годовом выражении инфляция остается высокой, достигая 8,6%.
Опережающую рынок динамику в среду показали акции компаний-экспортеров, котировки которых последнее время падали вместе с индексом, несмотря на выгодную для экспортеров девальвацию рубля. В лидерах в среду оказались представители нефтяного сектора, а также акции Алросы и Норникеля, которые торгуются в области многолетних минимумов. Традиционно девальвация рубля благоприятно отражается на динамике котировок привилегированных акций Сургутнефтегаза, которые закрыли дивидендный гэп. Денежная подушка на балансе компании переоценивается, а значит вместе с ней и форвардный дивиденд по итогам 2024 года. Если на конец года текущий курс сохранится на уровне 108 руб. за доллар США, то по предварительным подсчётам дивиденд может составить около 14 руб. на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза, что предполагает дивидендную доходность к текущей цене акции на уровне 23,8%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.