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Меры приняты: смотрим и анализируем

Меры приняты: смотрим и анализируем - 28.11.2024, ПРАЙМ

Меры приняты: смотрим и анализируем

В среду, 28 ноября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику с высокой волатильностью. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 107,06 рубля, юань/рубль - | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T08:42+0300

2024-11-28T08:42+0300

2024-11-28T08:42+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

доллар

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банк россии

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В среду, 28 ноября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику с высокой волатильностью. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 107,06 рубля, юань/рубль - на 1,36%, до 14,47 рубля. Пара евро/рубль повысилась на 0,27%, до 112,50 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 28 ноября: доллар – 108,0104 рубля, евро – 113,0947 рубля.Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам. К открытию американской сессии курс доллара повышался до 111,05 рубля, с которого быстро вернулся обратно на 107 рублей. Вчера рубль пережил непростой период турбулентности. Ключевой момент в текущей ситуации - решение Центрального банка приостановить покупку иностранной валюты до конца 2024 года, что можно рассматривать как первую стабилизационную инъекцию для купирования паники на рынке.Когда доллар сначала преодолел психологический барьер в 100 рублей и достиг отметки 111 рублей, участники рынка начали проявлять признаки серьезного беспокойства. Опыт предыдущих кризисов подсказывает, что массовая паника часто является индикатором приближения дна валютных колебаний.Решение ЦБ можно интерпретировать как многоходовую стратегию. Во-первых, регулятор демонстрирует готовность реагировать на рыночные колебания. Во-вторых, приостановка покупок валюты в рамках бюджетного правила позволит снизить спекулятивное давление и отчасти успокоить участников рынка.Центральный банк, очевидно, имеет в своем арсенале и другие инструменты влияния. Среди них - возможность существенного повышения ключевой ставки, хотя эксперты скептически оценивают целесообразность такого шага из-за колоссальной нагрузки на экономику. Речь может идти о повышении до 30%, что практически парализовало бы экономическую активность.Не исключены и более тонкие механизмы воздействия. Например, повышение доли продажи экспортной выручки, введение точечных ограничений на валютные операции или временное сужение лимитов перевода средств за рубеж. Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и потенциальные риски.Принципиально важно понимать, что диктовать экспортерам невозможное - если объективно нет технической возможности вернуть валюту, не получится. Регулятору придется корректировать свои требования. В этом случае скорее всего будут разрабатываться индивидуальные решения для каждой отрасли и каждой компании. Ключевой посыл в том, что государство заинтересовано не в карательных мерах, а в создании работающих механизмов валютного контроля, которые позволят экономике функционировать в сложных внешнеполитических условиях.В любом случае, решение ЦБ - это первый, но далеко не последний шаг в комплексной терапии по стабилизации валютного рынка. Время покажет эффективность избранной регулятором тактики.В четверг, 28 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 72,05 доллара. Позиции покупателей пока очень слабые для нового ралли. А отсутствие роста цен - это давление на рубль. То, что ЦБ отменил покупку валюты, это хорошо, но там и сумма небольшая. Если такие покупки вызывают такие колебания, то это катастрофа, которая указывает на низкую ликвидность и отсутствие участников рынка, что небольшие объемы так сильно двигают курсы валют. Поскольку вчера тема была очень популярной, значит рубль достиг дна. Но еще разок можем сходить на 115 рублей. Посмотрим, где курсы валют закроются сегодня, может на недельку останемся в диапазоне, чтобы привыкнуть к этим колебаниям.Психология валютных колебаний у российских граждан разворачивается как классическая кривая адаптации: сначала робкое непризнание реальности, когда люди убеждают себя, что доллар вот-вот вернется и все будет как прежде; затем наступает болезненный период паники и массовой истерии, когда курс становится главной темой обсуждений в транспорте, на работе и в семье; потом начинается фаза привыкания и перестройки, когда высокий курс воспринимается уже не как шок, а как новая норма реальности. Люди перестраивают свои бюджеты, меняют модели потребления, находят альтернативные способы сохранения сбережений и, по сути, вырабатывают своеобразный иммунитет к валютным встряскам, превращая экономический экстрим в рутину.Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 2491,88, тогда как РТС упал на 1,65%, до 726,78 п. Индекс Мосбиржи отскочил, но пока это больше на отскок дохлой кошки. Пока по-прежнему считаю, что фондовый рынок слабый и пока рано покупать подешевевшие акции.Биткоин подорожал на 4,24%, до 95 863 доллара. После четырёхдневной коррекции на 8,5% рынок стал восстанавливаться. Восходящий тренд очень сильный. По тренду ближайший целевой уровень находится у отметки 103 000 долларов.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, доллар, рубль, банк россии