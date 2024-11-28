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Новая Зеландия анонсировала новый пакет санкций против России
Новая Зеландия анонсировала новый пакет санкций против России - 28.11.2024, ПРАЙМ
Новая Зеландия анонсировала новый пакет санкций против России
Новая Зеландия анонсировала введения нового пакета санкций против России. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел страны Уинстона Питерса. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:05+0300
2024-11-28T11:05+0300
2024-11-28T11:05+0300
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ДЖАКАРТА, 28 ноя - ПРАЙМ. Новая Зеландия анонсировала введения нового пакета санкций против России. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел страны Уинстона Питерса.Отмечается, что расширение антироссийских санкций со стороны Новой Зеландии обусловлено якобы нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и в "военном сотрудничестве с Ираном".Согласно сообщению, под новые рестрикции попадают семь лиц и пять организаций. В частности, под санкции попал 27-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны России, Войска радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации, российское Командование военно-транспортной авиации, а также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Под санкциями также оказались шестеро граждан Ирана. В ведомстве также подчеркнули, что новый пакет санкций также касается Ирана, который обвиняется в якобы "участии в поставках баллистических ракет и беспилотников в Россию", а также на "содействие России этой торговле".Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Иран уже много лет находится под санкциями Запада из-за развития национальной ядерной программы. Ограничения вводили США, Евросоюз, Канада, австралия, Япония, Южная Корея, Япония, израиль, Швейцария. Санкции запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР), банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.
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россия, новая зеландия, санкции против рф
РОССИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, санкции против РФ
Новая Зеландия анонсировала новый пакет санкций против России
МИД Новой Зеландии анонсировал новые пакет антироссийских санкций
ДЖАКАРТА, 28 ноя - ПРАЙМ. Новая Зеландия анонсировала введения нового пакета санкций против России. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел страны Уинстона Питерса.
Отмечается, что расширение антироссийских санкций со стороны Новой Зеландии обусловлено якобы нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и в "военном сотрудничестве с Ираном".
Согласно сообщению, под новые рестрикции попадают семь лиц и пять организаций. В частности, под санкции попал 27-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны России, Войска радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации, российское Командование военно-транспортной авиации, а также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Под санкциями также оказались шестеро граждан Ирана.
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В ведомстве также подчеркнули, что новый пакет санкций также касается Ирана, который обвиняется в якобы "участии в поставках баллистических ракет и беспилотников в Россию", а также на "содействие России этой торговле".
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Иран уже много лет находится под санкциями Запада из-за развития национальной ядерной программы. Ограничения вводили США, Евросоюз, Канада, австралия, Япония, Южная Корея, Япония, израиль, Швейцария. Санкции запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР), банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.