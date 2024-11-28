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Турции предрекли "холодную зиму" в случае соблюдения санкций США против РФ - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Турции предрекли "холодную зиму" в случае соблюдения санкций США против РФ
Турции предрекли "холодную зиму" в случае соблюдения санкций США против РФ - 28.11.2024, ПРАЙМ
Турции предрекли "холодную зиму" в случае соблюдения санкций США против РФ
Турция рискует остаться без российского газа в зимние месяцы, если будет соблюдать санкции США по "Газпромбанку", считает обозреватель газеты Aydınlık Исмет... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:33+0300
2024-11-28T11:33+0300
энергетика
россия
сша
турция
санкции против рф
газпромбанк
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АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Турция рискует остаться без российского газа в зимние месяцы, если будет соблюдать санкции США по "Газпромбанку", считает обозреватель газеты Aydınlık Исмет Озчелик. Турции необходимо разрешение США на проведение сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России. "Турция импортирует природный газ. 40% - от Газпромбанка (от Газпрома – ред.). Если мы будем соблюдать санкции, то оплаты не будет. Когда не будет оплаты, Россия не будет давать газ. Турция останется без газа в зимние месяцы. Вот такая история в двух словах", - пишет Озчелик. Обозреватель отмечает беспрецедентное санкционное давление США на частный сектор. "Сначала Иран. Затем санкции против России. Турция заявила, что не принимает их. Но она не сделала того, что было необходимо. США давили, частный сектор не мог сопротивляться. Государство не поддержало. Например, Россия ввела платежную систему "Мир". США решили ввести санкции (против платежной системы "Мир" - ред.) в 2022 году. Наши (турецкие – ред.) банки, частные и государственные соблюдали санкции. Они не принимали карты с логотипом "Мир", - приводит издание слова Озчелика. Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
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россия, сша, турция, санкции против рф, газпромбанк
Энергетика, РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, санкции против РФ, Газпромбанк
11:33 28.11.2024
 
Турции предрекли "холодную зиму" в случае соблюдения санкций США против РФ

Aydınlık: Турция может остаться без газа РФ, если будет следовать санкциям США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Турция рискует остаться без российского газа в зимние месяцы, если будет соблюдать санкции США по "Газпромбанку", считает обозреватель газеты Aydınlık Исмет Озчелик.
Турции необходимо разрешение США на проведение сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России.
"Турция импортирует природный газ. 40% - от Газпромбанка (от Газпрома – ред.). Если мы будем соблюдать санкции, то оплаты не будет. Когда не будет оплаты, Россия не будет давать газ. Турция останется без газа в зимние месяцы. Вот такая история в двух словах", - пишет Озчелик.
Учреждения среднего профессионального образования в ХМАО - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
СМИ: покупатели газа из РФ ищут обход санкций США против "Газпромбанка"
Вчера, 17:06
Обозреватель отмечает беспрецедентное санкционное давление США на частный сектор.
"Сначала Иран. Затем санкции против России. Турция заявила, что не принимает их. Но она не сделала того, что было необходимо. США давили, частный сектор не мог сопротивляться. Государство не поддержало. Например, Россия ввела платежную систему "Мир". США решили ввести санкции (против платежной системы "Мир" - ред.) в 2022 году. Наши (турецкие – ред.) банки, частные и государственные соблюдали санкции. Они не принимали карты с логотипом "Мир", - приводит издание слова Озчелика.
Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАТУРЦИЯсанкции против РФГазпромбанк
 
 
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