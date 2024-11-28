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Матвиенко рассказал, как санкции повлияли на россиян
Матвиенко рассказал, как санкции повлияли на россиян - 28.11.2024, ПРАЙМ
Матвиенко рассказал, как санкции повлияли на россиян
Враждебные санкции против России не сломили нашу страну, наоборот, они сплотили россиян, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:11+0300
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россия
санкции против рф
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Враждебные санкции против России не сломили нашу страну, наоборот, они сплотили россиян, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Приветствие участникам и гостям XXVI Всемирного Русского Народного Собора зачитал вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Тема пленарного заседания "Русский мир: внешние и внутренние вызовы". "Санкционное давление со стороны недружественных стран Запада, попытки предать забвению русскую культуру, искажение истории, русофобия, информационная война - это то, с чем столкнулась наша страна. Но эти враждебные действия не сломили Россию, наоборот, мы стали сплоченнее и сильнее, впереди у нас много масштабных целей и мы продолжим вместе противостоять как внешним, так и внутренним вызовам, трудиться на благо Отчизны ради ее процветания, сбережения Русского мира", - говорится в обращении. Спикер отметила, что тема собора "Русский мир: внешние и внутренние вызовы" сегодня особенно востребована, Россия была и остается многонациональным государством. "Но стержнем его во все времена выступали именно русский народ, русский язык и великая русская культура, а духовной опорой - Русская православная церковь в содружестве с другими традиционными религиями", - подчеркнула она. По словам Матвиенко, каждый из народов нашей большой страны обладает своей национальной самобытностью. Но все они объединены неделимой, многовековой историей, общностью духовных ценностей и глубоким уважением к традициям. "Опыт добрососедских и уважительных взаимоотношений представителей разных национальностей и религий является неотъемлемым качеством Русского мира. И он не ограничивается территорией России, ведь миллионы наших соотечественников проживают за рубежом", - отметила она.
https://1prime.ru/20241128/sanktsii-853158563.html
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россия, санкции против рф
РОССИЯ, санкции против РФ
Матвиенко рассказал, как санкции повлияли на россиян
Матвиенко: антироссийские санкции сплотили российский народ
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Враждебные санкции против России не сломили нашу страну, наоборот, они сплотили россиян, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Приветствие участникам и гостям XXVI Всемирного Русского Народного Собора зачитал вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Тема пленарного заседания "Русский мир: внешние и внутренние вызовы".
"Санкционное давление со стороны недружественных стран Запада, попытки предать забвению русскую культуру, искажение истории, русофобия, информационная война - это то, с чем столкнулась наша страна. Но эти враждебные действия не сломили Россию, наоборот, мы стали сплоченнее и сильнее, впереди у нас много масштабных целей и мы продолжим вместе противостоять как внешним, так и внутренним вызовам, трудиться на благо Отчизны ради ее процветания, сбережения Русского мира", - говорится в обращении.
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Спикер отметила, что тема собора "Русский мир: внешние и внутренние вызовы" сегодня особенно востребована, Россия была и остается многонациональным государством. "Но стержнем его во все времена выступали именно русский народ, русский язык и великая русская культура, а духовной опорой - Русская православная церковь в содружестве с другими традиционными религиями", - подчеркнула она.
По словам Матвиенко, каждый из народов нашей большой страны обладает своей национальной самобытностью. Но все они объединены неделимой, многовековой историей, общностью духовных ценностей и глубоким уважением к традициям.
"Опыт добрососедских и уважительных взаимоотношений представителей разных национальностей и религий является неотъемлемым качеством Русского мира. И он не ограничивается территорией России, ведь миллионы наших соотечественников проживают за рубежом", - отметила она.