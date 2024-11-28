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Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании"

Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании" - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании"

Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T22:10+0300

2024-11-28T22:10+0300

2024-11-28T22:27+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его распоряжения."О специальном решении о совершении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания"… разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания", принадлежащих РУСЭЛКО ЛПП (RUSELCO LLP)", - говорится в документе.Французская компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, в апреле 2023 года заявила о решении прекратить экспорт зерна из России. До этого с такими же заявлениями выступили трейдеры Cargill и Viterra.Позднее в Минсельхозе РФ заявляли, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу. Информации о дальнейших планах компании обнародовано не было.ООО "Русская Элеваторная Компания" ("РусЭлКо") было создано в августе 2004 года АПК "Агрос" и компанией Sungrain Holding, входящей в международный холдинг Louis Dreyfus. "РусЭлКо" управляет одной из самых мощных в России элеваторных сетей, объединяющей элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, указ президента рф, покупка бизнеса