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Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании" - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании"
Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании" - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании"
Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T22:10+0300
2024-11-28T22:27+0300
экономика
россия
владимир путин
указ президента рф
покупка бизнеса
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его распоряжения."О специальном решении о совершении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания"… разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания", принадлежащих РУСЭЛКО ЛПП (RUSELCO LLP)", - говорится в документе.Французская компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, в апреле 2023 года заявила о решении прекратить экспорт зерна из России. До этого с такими же заявлениями выступили трейдеры Cargill и Viterra.Позднее в Минсельхозе РФ заявляли, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу. Информации о дальнейших планах компании обнародовано не было.ООО "Русская Элеваторная Компания" ("РусЭлКо") было создано в августе 2004 года АПК "Агрос" и компанией Sungrain Holding, входящей в международный холдинг Louis Dreyfus. "РусЭлКо" управляет одной из самых мощных в России элеваторных сетей, объединяющей элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.
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россия, владимир путин, указ президента рф, покупка бизнеса
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Указ президента РФ, покупка бизнеса
22:10 28.11.2024 (обновлено: 22:27 28.11.2024)
 
Путин разрешил следку по приобретению "Русской элеваторной компании"

Путин одобрил покупку "Русской элеваторной компании" у французской Louis Dreyfus

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его распоряжения.
"О специальном решении о совершении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания"… разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания", принадлежащих РУСЭЛКО ЛПП (RUSELCO LLP)", - говорится в документе.
Французская компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, в апреле 2023 года заявила о решении прекратить экспорт зерна из России. До этого с такими же заявлениями выступили трейдеры Cargill и Viterra.
Позднее в Минсельхозе РФ заявляли, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу. Информации о дальнейших планах компании обнародовано не было.
ООО "Русская Элеваторная Компания" ("РусЭлКо") было создано в августе 2004 года АПК "Агрос" и компанией Sungrain Holding, входящей в международный холдинг Louis Dreyfus. "РусЭлКо" управляет одной из самых мощных в России элеваторных сетей, объединяющей элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинУказ президента РФпокупка бизнеса
 
 
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