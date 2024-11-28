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Шойгу призвал Запад не "выдергивать куски" из новой ядерной доктрины РФ - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Шойгу призвал Запад не "выдергивать куски" из новой ядерной доктрины РФ
Шойгу призвал Запад не "выдергивать куски" из новой ядерной доктрины РФ - 28.11.2024, ПРАЙМ
Шойгу призвал Запад не "выдергивать куски" из новой ядерной доктрины РФ
Западным государствам стоит внимательно ознакомиться с обновленной российской ядерной доктриной, а не "выдергивать из нее куски", подчеркнул секретарь Совета... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:25+0300
2024-11-28T11:25+0300
россия
запад
ядерная программа
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Западным государствам стоит внимательно ознакомиться с обновленной российской ядерной доктриной, а не "выдергивать из нее куски", подчеркнул секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.Такое заявление российский политик сделал в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане."Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал Шойгу.Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать государственную политику в сфере ядерного сдерживания к текущим реалиям. По его словам, было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения государством ядерного оружия.В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что корректировка российской "ядерной доктрины" является симметричным ответом на позицию противников России.
https://1prime.ru/20241126/doktrina-853084872.html
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россия, запад, ядерная программа
РОССИЯ, ЗАПАД, ядерная программа
11:25 28.11.2024
 
Шойгу призвал Запад не "выдергивать куски" из новой ядерной доктрины РФ

Шойгу: на Западе стоит ее внимательно почитать новую ядерную доктрину России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Западным государствам стоит внимательно ознакомиться с обновленной российской ядерной доктриной, а не "выдергивать из нее куски", подчеркнул секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Такое заявление российский политик сделал в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.
"Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал Шойгу.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать государственную политику в сфере ядерного сдерживания к текущим реалиям. По его словам, было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения государством ядерного оружия.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что корректировка российской "ядерной доктрины" является симметричным ответом на позицию противников России.
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РОССИЯЗАПАДядерная программа
 
 
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