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Россияне стали вдвое чаще покупать дорогие смартфоны - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали вдвое чаще покупать дорогие смартфоны
Россияне стали вдвое чаще покупать дорогие смартфоны - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россияне стали вдвое чаще покупать дорогие смартфоны
Россияне стали почти в два аза чаще отдавать предпочтение дорогому смартфону стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей, сообщает издание РБК со ссылкой на данные... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:37+0300
2024-11-28T09:37+0300
россия
смартфоны
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали почти в два аза чаще отдавать предпочтение дорогому смартфону стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей, сообщает издание РБК со ссылкой на данные МТС. Так, отмечается, что с января по октябрь продажи дорогих смартфонов выросли на 96 процентов. Лидерами по предпочтению покупателей стали Apple iPhone 15 128 ГБ, Apple iPhone 15 256 ГБ и Samsung Galaxy S24 256 ГБ. Согласно данным издания, за три квартала 2024 года почти все ценовые категории показали существенный рост. Однако это не касается смартфонов до десяти тысяч рублей, так как их продажи, напротив, сократились на 18 процентов в штуках и на 11 процентов в деньгах.В то же время, смартфоны до 20 тысяч рублей продолжают занимать большую часть рынка (70 процентов против двух процентов, который занимают дорогие гаджеты от 80 до 100 тысяч рублей).Отмечается, что рост продаж дорогих смартфонов зафиксировали несколько торговых площадок, такие как Wildberries, "Яндекс Маркет", Ozon.
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россия, смартфоны
РОССИЯ, смартфоны
09:37 28.11.2024
 
Россияне стали вдвое чаще покупать дорогие смартфоны

РБК: в России вдвое выросла реализация дорогих смартфонов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали почти в два аза чаще отдавать предпочтение дорогому смартфону стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей, сообщает издание РБК со ссылкой на данные МТС.
Так, отмечается, что с января по октябрь продажи дорогих смартфонов выросли на 96 процентов. Лидерами по предпочтению покупателей стали Apple iPhone 15 128 ГБ, Apple iPhone 15 256 ГБ и Samsung Galaxy S24 256 ГБ.
Согласно данным издания, за три квартала 2024 года почти все ценовые категории показали существенный рост. Однако это не касается смартфонов до десяти тысяч рублей, так как их продажи, напротив, сократились на 18 процентов в штуках и на 11 процентов в деньгах.
В то же время, смартфоны до 20 тысяч рублей продолжают занимать большую часть рынка (70 процентов против двух процентов, который занимают дорогие гаджеты от 80 до 100 тысяч рублей).
Отмечается, что рост продаж дорогих смартфонов зафиксировали несколько торговых площадок, такие как Wildberries, "Яндекс Маркет", Ozon.
Презентация iPhone 15 в Москве до старта продаж - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
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