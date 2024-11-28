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Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России
Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России - 28.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России
Россиянам назвали стоимость недавно появившегося на российском рынке кроссовера Soueast S09, сообщили в пресс-службе бренда. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:40+0300
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россия
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россиянам назвали стоимость недавно появившегося на российском рынке кроссовера Soueast S09, сообщили в пресс-службе бренда.Так, отмечается, что на авторынке в России вышеуказанную модель можно встретить в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Машина обладает 1,6-литровым турбомотором на 190 лошадиных сил и 7-ступенчатым "роботом" или 2-литровым наддувным двигателем на 197 лошадиных сил с 8-диапазонным "автоматом".Также есть возможность выбрать между моделью с передним или полным приводом. Стоимость автомобиля начинается с 3,6 миллиона рублей. В случае базовой комплектации машина оснащена электроприводом багажника, светодиодной оптикой, бесключевым доступом в салон, а также подогревом сидений.Россияне также могут выбрать более дорогую модель с комплектацией Premium, приобрести которую можно за четыре миллиона рублей. Такой автомобиль имеет вентиляцию передних сидений, экстренное автоматическое торможение, контроль рядности движения, автоматическое управление дальним светом и многое другое.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
15:40 28.11.2024
 
Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России

В России прошла премьера нового Soueast S09. Стали известны цены на кроссовер

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россиянам назвали стоимость недавно появившегося на российском рынке кроссовера Soueast S09, сообщили в пресс-службе бренда.
Так, отмечается, что на авторынке в России вышеуказанную модель можно встретить в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Машина обладает 1,6-литровым турбомотором на 190 лошадиных сил и 7-ступенчатым "роботом" или 2-литровым наддувным двигателем на 197 лошадиных сил с 8-диапазонным "автоматом".
Также есть возможность выбрать между моделью с передним или полным приводом.
Стоимость автомобиля начинается с 3,6 миллиона рублей. В случае базовой комплектации машина оснащена электроприводом багажника, светодиодной оптикой, бесключевым доступом в салон, а также подогревом сидений.
Россияне также могут выбрать более дорогую модель с комплектацией Premium, приобрести которую можно за четыре миллиона рублей. Такой автомобиль имеет вентиляцию передних сидений, экстренное автоматическое торможение, контроль рядности движения, автоматическое управление дальним светом и многое другое.
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