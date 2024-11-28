https://1prime.ru/20241128/soueast--853167789.html

Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России

Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России - 28.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыта стоимость нового Soueast S09 в России

Россиянам назвали стоимость недавно появившегося на российском рынке кроссовера Soueast S09, сообщили в пресс-службе бренда. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:40+0300

2024-11-28T15:40+0300

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россия

авторынок рф

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россиянам назвали стоимость недавно появившегося на российском рынке кроссовера Soueast S09, сообщили в пресс-службе бренда.Так, отмечается, что на авторынке в России вышеуказанную модель можно встретить в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Машина обладает 1,6-литровым турбомотором на 190 лошадиных сил и 7-ступенчатым "роботом" или 2-литровым наддувным двигателем на 197 лошадиных сил с 8-диапазонным "автоматом".Также есть возможность выбрать между моделью с передним или полным приводом. Стоимость автомобиля начинается с 3,6 миллиона рублей. В случае базовой комплектации машина оснащена электроприводом багажника, светодиодной оптикой, бесключевым доступом в салон, а также подогревом сидений.Россияне также могут выбрать более дорогую модель с комплектацией Premium, приобрести которую можно за четыре миллиона рублей. Такой автомобиль имеет вентиляцию передних сидений, экстренное автоматическое торможение, контроль рядности движения, автоматическое управление дальним светом и многое другое.

https://1prime.ru/20241127/avto-853138506.html

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россия, авторынок рф