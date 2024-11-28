Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/sroki-853147698.html
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются - 28.11.2024, ПРАЙМ
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам под промысел лососевых в РФ еще обсуждаются, вероятно, это будет 2025 или 2026 год, сообщил журналистам... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T06:47+0300
2024-11-28T06:47+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853147698.jpg?1732765674
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам под промысел лососевых в РФ еще обсуждаются, вероятно, это будет 2025 или 2026 год, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал РИА Новости, что серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин - лососевая путина 2024 года - прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В 2025 году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года. "Пока сроки непонятны, идет обсуждение, в том числе и с сенаторами, и с депутатами Государственной Думы. Изначальный срок мы предлагали переоформления на приоритетной основе без аукционов на 2025 год. Сейчас будем смотреть, исходя из экономической ситуации, обсуждение идет. Но я думаю, это либо 2025, либо 2026 год", - сказал Шестаков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
06:47 28.11.2024
 
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются

Росрыболовство: сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам под промысел лососевых в РФ еще обсуждаются, вероятно, это будет 2025 или 2026 год, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал РИА Новости, что серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин - лососевая путина 2024 года - прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В 2025 году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года.
"Пока сроки непонятны, идет обсуждение, в том числе и с сенаторами, и с депутатами Государственной Думы. Изначальный срок мы предлагали переоформления на приоритетной основе без аукционов на 2025 год. Сейчас будем смотреть, исходя из экономической ситуации, обсуждение идет. Но я думаю, это либо 2025, либо 2026 год", - сказал Шестаков.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала