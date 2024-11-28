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Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются - 28.11.2024, ПРАЙМ
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам под промысел лососевых в РФ еще обсуждаются, вероятно, это будет 2025 или 2026 год, сообщил журналистам... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T06:47+0300
2024-11-28T06:47+0300
2024-11-28T06:47+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам под промысел лососевых в РФ еще обсуждаются, вероятно, это будет 2025 или 2026 год, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал РИА Новости, что серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин - лососевая путина 2024 года - прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В 2025 году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года.
"Пока сроки непонятны, идет обсуждение, в том числе и с сенаторами, и с депутатами Государственной Думы. Изначальный срок мы предлагали переоформления на приоритетной основе без аукционов на 2025 год. Сейчас будем смотреть, исходя из экономической ситуации, обсуждение идет. Но я думаю, это либо 2025, либо 2026 год", - сказал Шестаков.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются
Росрыболовство: сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам обсуждаются
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Сроки перезаключения договоров по рыболовным участкам под промысел лососевых в РФ еще обсуждаются, вероятно, это будет 2025 или 2026 год, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал РИА Новости, что серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин - лососевая путина 2024 года - прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В 2025 году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года.
"Пока сроки непонятны, идет обсуждение, в том числе и с сенаторами, и с депутатами Государственной Думы. Изначальный срок мы предлагали переоформления на приоритетной основе без аукционов на 2025 год. Сейчас будем смотреть, исходя из экономической ситуации, обсуждение идет. Но я думаю, это либо 2025, либо 2026 год", - сказал Шестаков.