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Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков
Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков
Россия постоянно направляет Соединенным Штатам устный и "материальные" предупредительные сигналы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T08:37+0300
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2024-11-28T08:37+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия постоянно направляет Соединенным Штатам устный и "материальные" предупредительные сигналы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.Таким образом замглавы российского МИД прокомментировал риск расширения географии атак дальнобойных ракет ATACMS по России."Все сигналы предупредительного свойства направляются регулярно - и устные, и материальные, в виде, например, испытательно-боевого пуска новой системы средней дальности именуемой "Орешник", - сказал политик. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, сша, украина
Вооружения, РОССИЯ, США, УКРАИНА
Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков
Рябков: Россия регулярно направляет США и устные, и "материальные" сигналы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия постоянно направляет Соединенным Штатам устный и "материальные" предупредительные сигналы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Таким образом замглавы российского МИД прокомментировал риск расширения географии атак дальнобойных ракет ATACMS по России.
"Все сигналы предупредительного свойства направляются регулярно - и устные, и материальные, в виде, например, испытательно-боевого пуска новой системы средней дальности именуемой "Орешник", - сказал политик.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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