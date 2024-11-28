Падение российских акций может прекратиться в одном случае

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Настроения российских инвесторов оказались под сильным давлением в последние две недели. Триггерами выступили возросшие риски эскалации конфликта России и Украины, новый пакет санкций со стороны США, который затрагивает расчеты по экспортным сделкам, и как результат – падение курса рубля к минимумам 2022 года. Индекс МосБиржи пробил психологически значимый уровень в 2 500 пунктов, обновив годовые минимумы, РТС приблизился к уровню 2016 года. Дополнительным фактором выступает все более высокая вероятность подъема ключевой ставки Банком России в декабре до 23% на фоне устойчивой инфляции. Статистика сигнализирует об ускорении инфляции в начале ноября. Картина инфляционных ожиданий также пока не меняет краткосрочный баланс рисков в пользу меньшей жесткости регулятора – ценовые ожидания предприятий продолжают расти, особенно выраженно – в секторе услуг, где дефицит трудовых кадров наиболее значим. Краткосрочно набор факторов остается негативным для рынка акций. Впрочем, в цены уже закладывается геополитический риск и декабрьское ужесточение ДКП, поэтому чувствительность рынка к предстоящему заседанию ЦБ может снизиться в случае, если решение регулятора будет соответствовать диапазону ожиданий. В таком случае и при условии завершения цикла повышения ставки с выходом ее на плато инвесторы могут получить облегчение и пересмотреть свои позиции в пользу возвращения на фондовый рынок. Тем более, текущие уровни привлекательны с форвардным мультипликатором P/E вблизи исторически низких значений – 3,5х. Выплаты дивидендов по итогам года в случае стабилизации рыночных условий буду использованы для реинвестирования в ценные бумаги. Однако не стоит исключать и пессимистичного сценария еще одного повышения ключевой ставки в начале следующего года, вероятность которого появляется в условиях падения рубля, которое негативно с точки зрения контроля инфляции. Кроме того, в ближайшие месяцы напряженность на рынке сохранится в силу непредсказуемости геополитической повестки для России. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Настроения российских инвесторов оказались под сильным давлением в последние две недели. Триггерами выступили возросшие риски эскалации конфликта России и Украины, новый пакет санкций со стороны США, который затрагивает расчеты по экспортным сделкам, и как результат – падение курса рубля к минимумам 2022 года.
Индекс МосБиржи пробил психологически значимый уровень в 2 500 пунктов, обновив годовые минимумы, РТС приблизился к уровню 2016 года.
Дополнительным фактором выступает все более высокая вероятность подъема ключевой ставки Банком России в декабре до 23% на фоне устойчивой инфляции. Статистика сигнализирует об ускорении инфляции в начале ноября. Картина инфляционных ожиданий также пока не меняет краткосрочный баланс рисков в пользу меньшей жесткости регулятора – ценовые ожидания предприятий продолжают расти, особенно выраженно – в секторе услуг, где дефицит трудовых кадров наиболее значим.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов
26 ноября, 14:42
Краткосрочно набор факторов остается негативным для рынка акций. Впрочем, в цены уже закладывается геополитический риск и декабрьское ужесточение ДКП, поэтому чувствительность рынка к предстоящему заседанию ЦБ может снизиться в случае, если решение регулятора будет соответствовать диапазону ожиданий.
В таком случае и при условии завершения цикла повышения ставки с выходом ее на плато инвесторы могут получить облегчение и пересмотреть свои позиции в пользу возвращения на фондовый рынок.
Тем более, текущие уровни привлекательны с форвардным мультипликатором P/E вблизи исторически низких значений – 3,5х. Выплаты дивидендов по итогам года в случае стабилизации рыночных условий буду использованы для реинвестирования в ценные бумаги.
Однако не стоит исключать и пессимистичного сценария еще одного повышения ключевой ставки в начале следующего года, вероятность которого появляется в условиях падения рубля, которое негативно с точки зрения контроля инфляции. Кроме того, в ближайшие месяцы напряженность на рынке сохранится в силу непредсказуемости геополитической повестки для России.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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