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Строительство судов в рамках первого этапа инвестквот немного отстает - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Строительство судов в рамках первого этапа инвестквот немного отстает
Строительство судов в рамках первого этапа инвестквот немного отстает - 28.11.2024, ПРАЙМ
Строительство судов в рамках первого этапа инвестквот немного отстает
Строительство судов в рамках первого этапа программы инвестквот немного отстает от графика, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T06:57+0300
2024-11-28T10:33+0300
экономика
бизнес
владивосток
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Строительство судов в рамках первого этапа программы инвестквот немного отстает от графика, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. "Мы сейчас построили 31 судно рыбодобывающее, 25 заводов... У нас в рамках первого этапа запланировано строительство 106 судов. Чуть-чуть мы отстаем от графика. В рамках второго этапа, помимо того, что должны быть построены 23 краболова, 4 рыбодобывающих судна и 4 рефрижераторных судна, здесь, что важно для Дальнего Востока, еще должны быть реализованы 4 логистических комплекса, которые займутся перевалкой рыбы как и на внутренний рынок, так и на экспорт", - сказал Шестаков. По его словам, это будут современные холодильные мощности. "Это будет возможность для перевалки продукции в живом виде. И мы надеемся, что на базе этих инфраструктурных проектов дальше мы сможем реализовать ту задачу, которая перед нами давно стоит, это реализовать проект рыбной биржи", - добавил Шестаков.
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бизнес, владивосток, дальний восток
Экономика, Бизнес, Владивосток, Дальний Восток
06:57 28.11.2024 (обновлено: 10:33 28.11.2024)
 
Строительство судов в рамках первого этапа инвестквот немного отстает

Шестаков: строительство судов в рамках первого этапа программы инвестквот немного отстает

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Строительство судов в рамках первого этапа программы инвестквот немного отстает от графика, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
"Мы сейчас построили 31 судно рыбодобывающее, 25 заводов... У нас в рамках первого этапа запланировано строительство 106 судов. Чуть-чуть мы отстаем от графика. В рамках второго этапа, помимо того, что должны быть построены 23 краболова, 4 рыбодобывающих судна и 4 рефрижераторных судна, здесь, что важно для Дальнего Востока, еще должны быть реализованы 4 логистических комплекса, которые займутся перевалкой рыбы как и на внутренний рынок, так и на экспорт", - сказал Шестаков.
По его словам, это будут современные холодильные мощности.
"Это будет возможность для перевалки продукции в живом виде. И мы надеемся, что на базе этих инфраструктурных проектов дальше мы сможем реализовать ту задачу, которая перед нами давно стоит, это реализовать проект рыбной биржи", - добавил Шестаков.
 
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