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Суд утвердил взыскание убытков с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти"

Суд утвердил взыскание убытков с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти" - 28.11.2024, ПРАЙМ

Суд утвердил взыскание убытков с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскала... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T09:53+0300

2024-11-28T09:53+0300

2024-11-28T09:53+0300

россия

суд

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскала более 100 миллионов рублей с крупного европейского депозитария Euroclear Bank. Как сообщается в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Как пояснил представитель истца в суде, "Зарубежнефть" в этом деле потребовала взыскать с ответчика убытки в размере купонного дохода на облигации федерального займа, которые она купила "после марта 2022 года" у компании, зарегистрированной на Каймановых островах. Купонный доход оказался заблокирован на счете бельгийского Euroclear Bank типа "С", открытом в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). Ответчик иск не признал, поскольку, по словам его представителя, "деньги-то пришли на счет Euroclear", но "Euroclear никак не может этими денежными средствами распоряжаться", так как операции по этому счету ограничены и регламентированы. Порядок обращения к регуляторам за разблокировкой пока не установлен, отметил представитель ответчика. Ранее в этом деле истец просил принять обеспечительные меры: запретить Euroclear и НРД проводить операции с денежными средствами Euroclear Bank со счетов типа "С" и "И" в размере исковых требований и арестовать денежные средства ответчика в том же объеме на счетах типа "С" и "И", открытых в НРД. Суды двух инстанций истцу отказали. Арбитражные суды двух инстанций ранее по иску "Зарубежнефти" взыскали с Euroclear Bank около 58,1 миллиона долларов – суммы погашения по принадлежащим истцу еврооблигациям в размере около 58 миллионов долларов и купонный доход в размере около 116 тысяч долларов. В материалах того дела уточняется, что "Зарубежнефть" является держателем портфеля еврооблигаций, выпущенных эмитентами-нерезидентами, бенефициарами-резидентами по которым выступают крупнейшие российские компании: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Новатэк". Бумаги заморожены ответчиком. "Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.

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россия, суд