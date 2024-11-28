https://1prime.ru/20241128/sud-853168751.html

Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на взыскание долга в пользу "Транснефти"

Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на взыскание долга в пользу "Транснефти" - 28.11.2024, ПРАЙМ

Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на взыскание долга в пользу "Транснефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску "Транснефти" взыскал с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:57+0300

2024-11-28T15:57+0300

2024-11-28T16:15+0300

россия

суд

роснефть

транснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg

МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску "Транснефти" взыскал с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае.Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобу "Роснефти" на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Решение суда не опубликовано, так как разбирательство со стадии основных слушаний проходило в закрытом режиме."Транснефть" обратилась с этим иском в августе 2023 года. На предварительном заседании представители сторон сообщили, что спор связан с нефтепроводом Тихорецк – Туапсе, по которому поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти", а именно со второй веткой этого нефтепровода, которая была построена в 2014 году для расширения поставок на НПЗ. Вывести ветку на полную мощность планировалось в 2015 году, однако при выполнении подготовительных работ по заполнению нефтью произошла авария.В рамках проекта сторонами было заключено соглашение о повышенном тарифе на прокачку нефти по первой ветке, часть платежа шла на финансирование строительства. Затем, как заявил на заседании в ноябре прошлого года юрист "Роснефти", стороны договорились приостановить платежи с 1 июня 2012 года до получения госэкспертизы проекта и заключения допсоглашения, корректирующего величину тарифа. Заключение экспертизы было получено только в октябре 2022 года, а допсоглашение, по его словам, на момент заседания в конце 2023 года не было подписано."Роснефть", как говорил ее представитель в суде, полагает, что "обязательства по оплате были приостановлены и оснований для взыскания сейчас нет", а договор о транспортировке нефти на Туапсинский НПЗ на 2012 год существовал отдельно и задолженность по нему отсутствует. Представитель "Транснефти" со своей стороны заявлял, что был заключен договор в рамках услуг транспортировки, услуги полностью не оплачены и образовался долг в размере более 3,7 миллиарда рублей. Суд первой инстанции в итоге полностью удовлетворил иск."Роснефть" в январе подала встречный иск о взыскании более 6,1 миллиарда рублей убытков. Суд первой инстанции принял его к рассмотрению, но Девятый арбитражный апелляционный суд в мае выделил требования "Роснефти" в отдельное производство. То дело еще не рассмотрено.

https://1prime.ru/20241111/obligatsii-852742618.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, роснефть, транснефть