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В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет
В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет
Поводов отказываться от использования Superjet 100 нет, сообщила пресс-служба Росавиации. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T19:19+0300
2024-11-28T19:20+0300
россия
росавиация
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Поводов отказываться от использования Superjet 100 нет, сообщила пресс-служба Росавиации. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. "Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", - рассказали в Росавиации. Самолет Superjet 100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания. При этом конструкция продолжает улучшаться. Росавиация продолжит расследование причин происшествия в Анталье. В авиакомпании "Азимут" заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Как сообщали РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной разлива и возгорания топлива SSJ-100, по предварительной причине, мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий, при этом отказов систем зафиксировано не было.
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россия, росавиация
РОССИЯ, Росавиация
19:19 28.11.2024 (обновлено: 19:20 28.11.2024)
 
В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет

Росавиация: поводов отказываться от использования Superjet 100 нет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021
Лайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021 - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Поводов отказываться от использования Superjet 100 нет, сообщила пресс-служба Росавиации.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет.
"Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", - рассказали в Росавиации.
Самолет Superjet 100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания. При этом конструкция продолжает улучшаться. Росавиация продолжит расследование причин происшествия в Анталье.
В авиакомпании "Азимут" заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Как сообщали РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной разлива и возгорания топлива SSJ-100, по предварительной причине, мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий, при этом отказов систем зафиксировано не было.
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25 ноября, 14:58
 
РОССИЯРосавиация
 
 
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