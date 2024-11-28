https://1prime.ru/20241128/superjet-853177599.html

В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет

В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет

Поводов отказываться от использования Superjet 100 нет, сообщила пресс-служба Росавиации. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T19:19+0300

2024-11-28T19:19+0300

2024-11-28T19:20+0300

россия

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/83425/18/834251868_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a85da76837c8195c696475e7bb3a7cd1.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Поводов отказываться от использования Superjet 100 нет, сообщила пресс-служба Росавиации. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. "Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", - рассказали в Росавиации. Самолет Superjet 100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания. При этом конструкция продолжает улучшаться. Росавиация продолжит расследование причин происшествия в Анталье. В авиакомпании "Азимут" заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Как сообщали РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной разлива и возгорания топлива SSJ-100, по предварительной причине, мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий, при этом отказов систем зафиксировано не было.

https://1prime.ru/20241125/oak-853067797.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росавиация