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"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза - 28.11.2024, ПРАЙМ
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"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза
"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза
МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") за третий квартал 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза в годовом... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:07+0300
2024-11-28T10:11+0300
экономика
мсфо
бизнес
прибыль
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") за третий квартал 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза в годовом выражении, до 37,8 миллиарда рублей, следует из материалов группы."Чистая прибыль Группы за III квартал 2024 г. выросла на 60% и достигла 37,8 миллиарда рублей (в III квартале 2023 г. - 23,6 миллиарда рублей). Рентабельность капитала составила 37,8%, показав улучшение по сравнению с 32,7% в II квартале 2024 г. (в III квартале 2023 г. - также 37,8%)", - говорится в материале.Общая выручка "Т-Технологий" за третий квартал увеличилась более чем вдвое (+107%), до 264,4 миллиарда рублей. Количество клиентов выросло на 21% год к году и достигло 45,7 миллиона.МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") также ожидает по итогам 2024 года роста чистой прибыли группы с учетом Росбанка более чем на 40%, сообщила компания со ссылкой на главу Т-Банка Станислава Близнюка."По итогам всего 2024 года мы ожидаем рост чистой прибыли группы с учетом Росбанка на более чем 40%", - приводятся в сообщении слова Близнюка.
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мсфо, бизнес, прибыль
Экономика, МСФО, Бизнес, прибыль
10:07 28.11.2024 (обновлено: 10:11 28.11.2024)
 
"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза

Чистая прибыль МКПАО "Т-Технологии" по МСФО выросла до 37,8 миллиарда рублей

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") за третий квартал 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза в годовом выражении, до 37,8 миллиарда рублей, следует из материалов группы.
"Чистая прибыль Группы за III квартал 2024 г. выросла на 60% и достигла 37,8 миллиарда рублей (в III квартале 2023 г. - 23,6 миллиарда рублей). Рентабельность капитала составила 37,8%, показав улучшение по сравнению с 32,7% в II квартале 2024 г. (в III квартале 2023 г. - также 37,8%)", - говорится в материале.
Общая выручка "Т-Технологий" за третий квартал увеличилась более чем вдвое (+107%), до 264,4 миллиарда рублей. Количество клиентов выросло на 21% год к году и достигло 45,7 миллиона.
МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") также ожидает по итогам 2024 года роста чистой прибыли группы с учетом Росбанка более чем на 40%, сообщила компания со ссылкой на главу Т-Банка Станислава Близнюка.
"По итогам всего 2024 года мы ожидаем рост чистой прибыли группы с учетом Росбанка на более чем 40%", - приводятся в сообщении слова Близнюка.
 
ЭкономикаМСФОБизнесприбыль
 
 
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