https://1prime.ru/20241128/t-tekhnologii-853155305.html

"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза

"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Т-Технологии" нарастили прибыль в 1,6 раза

МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") за третий квартал 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза в годовом... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:07+0300

2024-11-28T10:07+0300

2024-11-28T10:11+0300

экономика

мсфо

бизнес

прибыль

https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_07003fdcd19882dab407189adb9c581c.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") за третий квартал 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза в годовом выражении, до 37,8 миллиарда рублей, следует из материалов группы."Чистая прибыль Группы за III квартал 2024 г. выросла на 60% и достигла 37,8 миллиарда рублей (в III квартале 2023 г. - 23,6 миллиарда рублей). Рентабельность капитала составила 37,8%, показав улучшение по сравнению с 32,7% в II квартале 2024 г. (в III квартале 2023 г. - также 37,8%)", - говорится в материале.Общая выручка "Т-Технологий" за третий квартал увеличилась более чем вдвое (+107%), до 264,4 миллиарда рублей. Количество клиентов выросло на 21% год к году и достигло 45,7 миллиона.МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") также ожидает по итогам 2024 года роста чистой прибыли группы с учетом Росбанка более чем на 40%, сообщила компания со ссылкой на главу Т-Банка Станислава Близнюка."По итогам всего 2024 года мы ожидаем рост чистой прибыли группы с учетом Росбанка на более чем 40%", - приводятся в сообщении слова Близнюка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мсфо, бизнес, прибыль