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В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям

В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям - 28.11.2024, ПРАЙМ

В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов. Соответствующий документ имеется... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T20:22+0300

2024-11-28T20:22+0300

2024-11-28T20:22+0300

россия

законопроект

госдума

уголовное наказание

табачные изделия

вейпы

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов. Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства РИА Новости. Законопроект содержит поправки в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. В тексте законопроекта говорится, что розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно наказывается штрафом в размере от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Согласно сопроводительным документам к законопроекту, за повторную продажу детям табачной продукции предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет. Соавтор законопроекта, депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Аксененко рассказал агентству РИА Новости, что за повторное нарушение по продаже никотинсодержащей продукции детям проектом предлагается теперь не просто штрафовать, но и ввести уголовную ответственность. По его мнению, возможно, отправляясь на исправительные работы, продавцы задумаются о том, что не стоит губить здоровье детей. Парламентарий считает, что наказывать за подобное медленное убийство здоровья детей нужно по всей строгости закона и никакие попытки призвать безответственных продавцов к совести больше недопустимы.

https://1prime.ru/20241128/zakonoproekt--853178828.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, законопроект, госдума, уголовное наказание, табачные изделия, вейпы