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В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям
В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям - 28.11.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов. Соответствующий документ имеется... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T20:22+0300
2024-11-28T20:22+0300
россия
законопроект
госдума
уголовное наказание
табачные изделия
вейпы
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов. Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства РИА Новости. Законопроект содержит поправки в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. В тексте законопроекта говорится, что розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно наказывается штрафом в размере от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Согласно сопроводительным документам к законопроекту, за повторную продажу детям табачной продукции предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет. Соавтор законопроекта, депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Аксененко рассказал агентству РИА Новости, что за повторное нарушение по продаже никотинсодержащей продукции детям проектом предлагается теперь не просто штрафовать, но и ввести уголовную ответственность. По его мнению, возможно, отправляясь на исправительные работы, продавцы задумаются о том, что не стоит губить здоровье детей. Парламентарий считает, что наказывать за подобное медленное убийство здоровья детей нужно по всей строгости закона и никакие попытки призвать безответственных продавцов к совести больше недопустимы.
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россия, законопроект, госдума, уголовное наказание, табачные изделия, вейпы
РОССИЯ, законопроект, Госдума, уголовное наказание, табачные изделия, вейпы
20:22 28.11.2024
 
В ГД хотят ввести уголовное наказание за повторную продажу табака детям

В ГД внесли проект об уголовном наказании за повторную продажу табака детям

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторную продажу детям табачной продукции и кальянов. Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства РИА Новости.
Законопроект содержит поправки в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ.
В тексте законопроекта говорится, что розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно наказывается штрафом в размере от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Согласно сопроводительным документам к законопроекту, за повторную продажу детям табачной продукции предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет.
Соавтор законопроекта, депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Аксененко рассказал агентству РИА Новости, что за повторное нарушение по продаже никотинсодержащей продукции детям проектом предлагается теперь не просто штрафовать, но и ввести уголовную ответственность. По его мнению, возможно, отправляясь на исправительные работы, продавцы задумаются о том, что не стоит губить здоровье детей.
Парламентарий считает, что наказывать за подобное медленное убийство здоровья детей нужно по всей строгости закона и никакие попытки призвать безответственных продавцов к совести больше недопустимы.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям
20:14
 
РОССИЯзаконопроектГосдумауголовное наказаниетабачные изделиявейпы
 
 
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