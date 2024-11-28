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"Ъ": в России вырастут цены на бытовую технику

"Ъ": в России вырастут цены на бытовую технику - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Ъ": в России вырастут цены на бытовую технику

Цены на бытовую технику в России могут вырасти в среднем на 10-20 процентов, сообщает "Коммерсантъ". | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:02+0300

2024-11-28T12:02+0300

2024-11-28T12:02+0300

экономика

россия

бытовая техника

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Цены на бытовую технику в России могут вырасти в среднем на 10-20 процентов, сообщает "Коммерсантъ".Компания "СЭБ-Восток Групп" (Tefal, Krups, Rowenta) уведомила ритейлеров о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года, некоторые другие производители также планируют увеличить цены уже с декабря.Один из собеседников издания отметил, что в январе может наблюдаться подорожание бытовой электроники более чем на 20%. Кроме того, когда будут распроданы запасы товаров, закупленных при курсе 85 рублей за доллар, компании сократят закупки.Причинами роста цен называют ключевую ставку Банка России, курсы валют и логистические издержки. Если ситуация не изменится, весной 2025 года некоторые компании будут вынуждены покинуть рынок бытовой электроники или сократить свои обороты, заключили в издании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бытовая техника