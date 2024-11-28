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Во Франции не планируют отказываться от закупок российского титана

Во Франции не планируют отказываться от закупок российского титана - 28.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции не планируют отказываться от закупок российского титана

Французская авиационная компания Safran не планирует отказываться от закупок российского титана, сообщает издание Tribune со ссылкой на гендиректора компании... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T11:13+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Французская авиационная компания Safran не планирует отказываться от закупок российского титана, сообщает издание Tribune со ссылкой на гендиректора компании Оливье Андриэса. "В настоящее время Safran не планирует отказываться от российского титана. Оливье Андриэс дает понять, что импорт продолжится", - пишет издание. Отмечается, что компании недостаточно объемов титана, закупаемого у французских поставщиков, поэтому она пытается обеспечить себе поставки из других стран, включая США и Китай. Гендиректор Safran заявил газете, что его компания пытается подготовиться к снижению рисков на случай прекращения поставок из РФ. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в сентябре предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля, но не во вред РФ. Соответствующее поручение глава государства дал премьеру Михаилу Мишустину. Титан входит в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле утвердило правительство РФ.

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россия, франция, титан