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Внутренняя торговля Финляндии упала до трехлетнего минимума

Внутренняя торговля Финляндии упала до трехлетнего минимума - 28.11.2024, ПРАЙМ

Внутренняя торговля Финляндии упала до трехлетнего минимума

Объемы внешней торговли Финляндии по итогам первых восьми месяцев этого года упали до трехлетнего минимума примерно в 96 миллиардов евро, выяснило РИА Новости,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T04:15+0300

2024-11-28T04:15+0300

2024-11-28T04:15+0300

экономика

мировая экономика

финляндия

германия

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евростат

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Объемы внешней торговли Финляндии по итогам первых восьми месяцев этого года упали до трехлетнего минимума примерно в 96 миллиардов евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Внешняя торговля Финляндии по итогам января-августа текущего года сократилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, ее объемы достигли минимума с 2021 года - 95,9 миллиарда евро. Финский импорт за этот период составил 48,9 миллиарда евро, а экспорт - 47,1 миллиарда евро. Больше всего торговля финнов в абсолютных значениях выросла с Швейцарией - на 112 миллионов евро, Эквадором - на 78 миллионов, Саудовской Аравией - на 75 миллионов, Португалией - на 67 миллионов и Вьетнамом - на 49 миллионов. Сильнее всего сократился товарооборот с Эстонией - на 649 миллионов евро, Германией - на 404 миллиона, Россией - на 381 миллион, Турцией - на 356 миллионов и Тайванем - на 350 миллионов. Больше всего в этом году Финляндия закупала товары у Швеции (8,58 миллиарда евро), Германии (7,53 миллиарда), Нидерландов (4,64 миллиарда), Норвегии (3,45 миллиарда) и Китая (2,62 миллиарда). Сам Хельсинки больше всего товаров поставлял в Германию (5,6 миллиарда евро), Швецию (5,12 миллиарда), Нидерланды (3,77 миллиарда), Китай (2,28 миллиарда) и Эстонию (1,66 миллиарда). При этом Россия заняла 21-е место во внешней торговле Финляндии с объемом в 847,2 миллиона евро. В импорте она стала 14-й а в экспорте – 31-й (603 миллиона и 244 миллиона евро соответственно).

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мировая экономика, финляндия, германия, эстония, евростат