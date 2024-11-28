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Китай может заинтересовать альтернатива "Силе Сибири — 2", считает эксперт - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Китай может заинтересовать альтернатива "Силе Сибири — 2", считает эксперт
Китай может заинтересовать альтернатива "Силе Сибири — 2", считает эксперт - 28.11.2024, ПРАЙМ
Китай может заинтересовать альтернатива "Силе Сибири — 2", считает эксперт
Китай может заинтересовать проект нового транзитного коридора через Казахстан как альтернатива "Силе Сибири 2", но все будет зависеть от наличия долгосрочного... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:43+0300
2024-11-28T18:43+0300
энергетика
россия
казахстан
китай
газ
сила сибири 2
транзит газа
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Китай может заинтересовать проект нового транзитного коридора через Казахстан как альтернатива "Силе Сибири 2", но все будет зависеть от наличия долгосрочного спроса со стороны КНР, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в понедельник заявил, что страна готова предоставить свою территорию для транзита российского газа в КНР, ожидая до 10 миллиардов кубометров в год по согласованной цене на свой внутренний рынок. До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и КНР рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год. "Проект создания нового транзитного коридора Минэнерго России позиционирует как дополняющий "Силу Сибири 2", а не его конкурента. Но для Китая он может быть интересен именно как альтернатива слишком крупной "Силе Сибири 2". В конечном итоге вопрос упирается именно в гарантии долгосрочного спроса со стороны Китая. Если они появятся, то обеспечить финансирование проекта, скорее всего, удастся", - отметил Белогорьев. Эксперт указал, что Казахстан с 2022 года - важная транзитная артерия для диверсификации маршрутов экспорта трубопроводного газа. России интересен рынок самого Казахстана, учитывая масштабные планы по газификации северных и восточных областей, куда газ целесообразнее тянуть из Западной Сибири, а не от Каспийского моря. Но наибольший интерес вызывает возможность поставок российского газа в Китай. По словам Белогорьева, есть несколько вариантов таких поставок через территорию Казахстана. Один из них - прокладка нового транзитного газопровода в Китай. Выгода для Казахстана заключается в том, что он попутно сможет решить вопрос с газификацией востока страны. Газотранспортную систему там все равно придется строить, но так ее можно будет привязать к экспортному трубопроводу. Кроме того, РФ могла бы поставлять газ в Китай через Казахстан за счет обменных операций, продолжил эксперт. Так, газ шел бы на внутренний рынок Казахстана, а тот направлял бы излишки собственного газа в Китай в рамках уже действующего контракта. Такие поставки можно осуществлять на основе существующей газотранспортной инфраструктуры при небольших вложениях в ее модернизацию. Однако остается открытым вопрос, как в этом случае будет распределяться экспортная маржа, то есть какую долю от конечной цены газа на казахстанско-китайской границе получит российский поставщик. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. "Газпром" приступил к оценке возможности таких поставок в 2020 году. В начале 2022 года начались проектно-изыскательные работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".
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россия, казахстан, китай, газ, сила сибири 2, транзит газа
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, Газ, Сила Сибири 2, транзит газа
18:43 28.11.2024
 
Китай может заинтересовать альтернатива "Силе Сибири — 2", считает эксперт

Белогорьев: КНР может заинтересовать проект транзита газа из РФ через Казахстан

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Китай может заинтересовать проект нового транзитного коридора через Казахстан как альтернатива "Силе Сибири 2", но все будет зависеть от наличия долгосрочного спроса со стороны КНР, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в понедельник заявил, что страна готова предоставить свою территорию для транзита российского газа в КНР, ожидая до 10 миллиардов кубометров в год по согласованной цене на свой внутренний рынок. До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и КНР рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год.
"Проект создания нового транзитного коридора Минэнерго России позиционирует как дополняющий "Силу Сибири 2", а не его конкурента. Но для Китая он может быть интересен именно как альтернатива слишком крупной "Силе Сибири 2". В конечном итоге вопрос упирается именно в гарантии долгосрочного спроса со стороны Китая. Если они появятся, то обеспечить финансирование проекта, скорее всего, удастся", - отметил Белогорьев.
Эксперт указал, что Казахстан с 2022 года - важная транзитная артерия для диверсификации маршрутов экспорта трубопроводного газа. России интересен рынок самого Казахстана, учитывая масштабные планы по газификации северных и восточных областей, куда газ целесообразнее тянуть из Западной Сибири, а не от Каспийского моря. Но наибольший интерес вызывает возможность поставок российского газа в Китай.
По словам Белогорьева, есть несколько вариантов таких поставок через территорию Казахстана. Один из них - прокладка нового транзитного газопровода в Китай. Выгода для Казахстана заключается в том, что он попутно сможет решить вопрос с газификацией востока страны. Газотранспортную систему там все равно придется строить, но так ее можно будет привязать к экспортному трубопроводу.
Кроме того, РФ могла бы поставлять газ в Китай через Казахстан за счет обменных операций, продолжил эксперт. Так, газ шел бы на внутренний рынок Казахстана, а тот направлял бы излишки собственного газа в Китай в рамках уже действующего контракта. Такие поставки можно осуществлять на основе существующей газотранспортной инфраструктуры при небольших вложениях в ее модернизацию. Однако остается открытым вопрос, как в этом случае будет распределяться экспортная маржа, то есть какую долю от конечной цены газа на казахстанско-китайской границе получит российский поставщик.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. "Газпром" приступил к оценке возможности таких поставок в 2020 году. В начале 2022 года начались проектно-изыскательные работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".
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ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙГазСила Сибири 2транзит газа
 
 
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