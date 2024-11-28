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В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией
В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией
Озвученные главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией являются лишь пустозвонством. Такое... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T08:56+0300
2024-11-28T08:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Озвученные главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией являются лишь пустозвонством. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Как ранее подчеркивал Ермак, мирные переговоры по разрешению украинского конфликта реальны только при условии возвращения Украины к границам до начала специальной военной операции."Своими действиями киевский режим лишил себя права ставить какие-либо условия относительно возможных переговоров. Заявление Ермака не более чем пустозвонство. В нынешней ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль", - сообщил Смирнов в беседе с агентством РИА Новости. Политик подчеркнул, что ни о каком возвращении к прежним границам Украины не может идти речи, так как распад государства уже произошел, а жители новых российских регионов сами изъявили желание отделиться от Украины, что стало понятно после проведения соответствующих референдумов.
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В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией
Смирнов: условия Киева для переговоров с Россией являются пустозвонством
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Озвученные главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией являются лишь пустозвонством. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Как ранее подчеркивал Ермак, мирные переговоры по разрешению украинского конфликта реальны только при условии возвращения Украины к границам до начала специальной военной операции.
"Своими действиями киевский режим лишил себя права ставить какие-либо условия относительно возможных переговоров. Заявление Ермака не более чем пустозвонство. В нынешней ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль", - сообщил Смирнов в беседе с агентством РИА Новости.
Политик подчеркнул, что ни о каком возвращении к прежним границам Украины не может идти речи, так как распад государства уже произошел, а жители новых российских регионов сами изъявили желание отделиться от Украины, что стало понятно после проведения соответствующих референдумов.
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