Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241128/ukraina-853153034.html
В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией
В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией
Озвученные главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией являются лишь пустозвонством. Такое... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T08:56+0300
2024-11-28T08:56+0300
россия
украина
новые регионы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/23/842672393_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_908a18b6399f748c7608248eb6446ee3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Озвученные главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией являются лишь пустозвонством. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Как ранее подчеркивал Ермак, мирные переговоры по разрешению украинского конфликта реальны только при условии возвращения Украины к границам до начала специальной военной операции."Своими действиями киевский режим лишил себя права ставить какие-либо условия относительно возможных переговоров. Заявление Ермака не более чем пустозвонство. В нынешней ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль", - сообщил Смирнов в беседе с агентством РИА Новости. Политик подчеркнул, что ни о каком возвращении к прежним границам Украины не может идти речи, так как распад государства уже произошел, а жители новых российских регионов сами изъявили желание отделиться от Украины, что стало понятно после проведения соответствующих референдумов.
https://1prime.ru/20241126/krym-853084401.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/23/842672393_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_694ee33726b377c553679bce2fdd3e25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, новые регионы рф
РОССИЯ, УКРАИНА, новые регионы РФ
08:56 28.11.2024
 
В Крыму назвали пустозвонством условия Киева для переговоров с Россией

Смирнов: условия Киева для переговоров с Россией являются пустозвонством

© РИА Новости . Василий Батанов | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Новочеркасск"
Большой десантный корабль Новочеркасск - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Озвученные главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией являются лишь пустозвонством. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Как ранее подчеркивал Ермак, мирные переговоры по разрешению украинского конфликта реальны только при условии возвращения Украины к границам до начала специальной военной операции.
"Своими действиями киевский режим лишил себя права ставить какие-либо условия относительно возможных переговоров. Заявление Ермака не более чем пустозвонство. В нынешней ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль", - сообщил Смирнов в беседе с агентством РИА Новости.
Политик подчеркнул, что ни о каком возвращении к прежним границам Украины не может идти речи, так как распад государства уже произошел, а жители новых российских регионов сами изъявили желание отделиться от Украины, что стало понятно после проведения соответствующих референдумов.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме
26 ноября, 09:24
 
РОССИЯУКРАИНАновые регионы РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала