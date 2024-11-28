https://1prime.ru/20241128/ukraina-853153465.html

Европарламент намерен призвать ЕС расширить санкции против России

Европарламент намерен призвать ЕС расширить санкции против России - 28.11.2024, ПРАЙМ

Европарламент намерен призвать ЕС расширить санкции против России

Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят призвать страны ЕС добиваться принятия очередного пятнадцатого по счету санкционного... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T09:17+0300

2024-11-28T09:17+0300

2024-11-28T09:18+0300

ес

украина

военная помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят призвать страны ЕС добиваться принятия очередного пятнадцатого по счету санкционного пакета против России, расширить ограничения в металлургическом, атомном, химическом, банковском секторах. Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции европейского ведомства.Согласно документу, Европейский парламент также намерен призвать страны Евросоюза нарастить объем военной помощи Украине. Речь, в том числе, идет о наращивании поставок боевых самолетов и дальнобойных ракет. Как отмечают депутаты, государства ЕС должны тратить не менее 0,25 процента своего ВВП в год на украинскую поддержку.В то же время, согласно проекту, Еврокомиссия должна будет предложить новый план финансирования Украины после 2027 года. План должен предполагать долгосрочную финансовую помощь на восстановления страны.Кроме того, европейские парламентарии планируют предложить странам ЕС создать новый фонд для поддержки Киева. Отмечается, что он будет создан взамен Европейского фонда мира, деньги в котором на текущий момент блокирует Венгрия (порядка 6,6 миллиарда евро). В четверг 28 ноября состоится голосование по очередной резолюции в поддержку Украины в ходе пленарной сессии в Страсбурге.

https://1prime.ru/20241127/nato-853144092.html

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ес, украина, военная помощь украине