https://1prime.ru/20241128/ukraina-853158735.html

На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году

На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году - 28.11.2024, ПРАЙМ

На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году

Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T11:42+0300

2024-11-28T11:42+0300

2024-11-28T11:42+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета по-украински".Согласно публикации, даже если бы Украина отбросила российские войска за определенную линию, это не означало бы конец конфликта. "В 2022 году ресурсов у России было навалом. Поэтому закончиться конфликт мог только одним способом — если бы мы заключили "позорный мир", - заметил автор материала.В издании заключили, что сейчас украинская сторона располагает деньгами и оружием, но совершенно не способна укомплектовать боевые подразделения.Главные цели спецоперации на Украине были определены президентом России Владимиром Путиным. Одна из них - демилитаризация Украины и признание ее нейтральным государством без участия НАТО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241128/nato-853156501.html

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