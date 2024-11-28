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На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году
На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году
Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:42+0300
2024-11-28T11:42+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета по-украински".Согласно публикации, даже если бы Украина отбросила российские войска за определенную линию, это не означало бы конец конфликта. "В 2022 году ресурсов у России было навалом. Поэтому закончиться конфликт мог только одним способом — если бы мы заключили "позорный мир", - заметил автор материала.В издании заключили, что сейчас украинская сторона располагает деньгами и оружием, но совершенно не способна укомплектовать боевые подразделения.Главные цели спецоперации на Украине были определены президентом России Владимиром Путиным. Одна из них - демилитаризация Украины и признание ее нейтральным государством без участия НАТО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241128/nato-853156501.html
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украина, сво, россия
Политика, УКРАИНА, СВО, РОССИЯ
11:42 28.11.2024
 
На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году

"Газета по-украински": Украина не могла победить в 2020 году и не сможет сейчас

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета по-украински".
Согласно публикации, даже если бы Украина отбросила российские войска за определенную линию, это не означало бы конец конфликта.
"В 2022 году ресурсов у России было навалом. Поэтому закончиться конфликт мог только одним способом — если бы мы заключили "позорный мир", - заметил автор материала.
В издании заключили, что сейчас украинская сторона располагает деньгами и оружием, но совершенно не способна укомплектовать боевые подразделения.
Главные цели спецоперации на Украине были определены президентом России Владимиром Путиным. Одна из них - демилитаризация Украины и признание ее нейтральным государством без участия НАТО.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину
10:31
 
ПолитикаУКРАИНАСВОРОССИЯ
 
 
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