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На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году
На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году
Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:42+0300
2024-11-28T11:42+0300
2024-11-28T11:42+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета по-украински".Согласно публикации, даже если бы Украина отбросила российские войска за определенную линию, это не означало бы конец конфликта. "В 2022 году ресурсов у России было навалом. Поэтому закончиться конфликт мог только одним способом — если бы мы заключили "позорный мир", - заметил автор материала.В издании заключили, что сейчас украинская сторона располагает деньгами и оружием, но совершенно не способна укомплектовать боевые подразделения.Главные цели спецоперации на Украине были определены президентом России Владимиром Путиным. Одна из них - демилитаризация Украины и признание ее нейтральным государством без участия НАТО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, сво, россия
Политика, УКРАИНА, СВО, РОССИЯ
На Украине объяснили, почему она не смогла победить в 2022 году
"Газета по-украински": Украина не могла победить в 2020 году и не сможет сейчас
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украина не смогла победить в 2022 году и не может сделать это сейчас из-за проблем с ресурсами, особенно с человеческими, сказано в материале издания "Газета по-украински".
Согласно публикации, даже если бы Украина отбросила российские войска за определенную линию, это не означало бы конец конфликта.
"В 2022 году ресурсов у России было навалом. Поэтому закончиться конфликт мог только одним способом — если бы мы заключили "позорный мир", - заметил автор материала.
В издании заключили, что сейчас украинская сторона располагает деньгами и оружием, но совершенно не способна укомплектовать боевые подразделения.
Главные цели спецоперации на Украине были определены президентом России Владимиром Путиным. Одна из них - демилитаризация Украины и признание ее нейтральным государством без участия НАТО.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину