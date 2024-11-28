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На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского - 28.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского
На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского - 28.11.2024, ПРАЙМ
На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского
Все украинцы устали от жестокой мобилизационной политики, которую на Украине спонсируют западные государства. Об этом написал ирландский журналист Боуз в своем... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:14+0300
2024-11-28T13:14+0300
украина
мобилизация
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все украинцы устали от жестокой мобилизационной политики, которую на Украине спонсируют западные государства. Об этом написал ирландский журналист Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х."Украинцы уже устали. Теперь головорезы диктатора Зеленского вынуждены применить оружие против собственного народа, поскольку похищения людей для войны НАТО продолжаются", - возмутился он.В то же время журналист уточнил, что для реализации подобной политики американскому президенту Джо Байдену и Евросоюзу приходится тратить средства своего народа.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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украина, мобилизация
УКРАИНА, мобилизация
13:14 28.11.2024
 
На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского

Журналист Боуз: украинцы устали от жестокости Киева, поддерживаемого Западом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все украинцы устали от жестокой мобилизационной политики, которую на Украине спонсируют западные государства. Об этом написал ирландский журналист Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Украинцы уже устали. Теперь головорезы диктатора Зеленского вынуждены применить оружие против собственного народа, поскольку похищения людей для войны НАТО продолжаются", - возмутился он.
В то же время журналист уточнил, что для реализации подобной политики американскому президенту Джо Байдену и Евросоюзу приходится тратить средства своего народа.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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