https://1prime.ru/20241128/ukraina-853162370.html

На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского

На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского - 28.11.2024, ПРАЙМ

На Западе признали усталость украинцев от "головорезов" Зеленского

Все украинцы устали от жестокой мобилизационной политики, которую на Украине спонсируют западные государства. Об этом написал ирландский журналист Боуз в своем... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:14+0300

2024-11-28T13:14+0300

2024-11-28T13:14+0300

украина

мобилизация

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все украинцы устали от жестокой мобилизационной политики, которую на Украине спонсируют западные государства. Об этом написал ирландский журналист Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х."Украинцы уже устали. Теперь головорезы диктатора Зеленского вынуждены применить оружие против собственного народа, поскольку похищения людей для войны НАТО продолжаются", - возмутился он.В то же время журналист уточнил, что для реализации подобной политики американскому президенту Джо Байдену и Евросоюзу приходится тратить средства своего народа.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20241128/patriot-853161956.html

украина

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украина, мобилизация