Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241128/ukraina-853168009.html
Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину
Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину - 28.11.2024, ПРАЙМ
Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину
Эстония призвала других европейских членов НАТО быть готовыми отправить своих солдат на Украину. Наибольшая ответственность должна лечь на Польшу, передает... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:42+0300
2024-11-28T15:42+0300
политика
нато
эстония
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Эстония призвала других европейских членов НАТО быть готовыми отправить своих солдат на Украину. Наибольшая ответственность должна лечь на Польшу, передает издание Do Rzeczy."Похоже, что европейские генералы и политики затеяли конкурс на самого воинственного (причем желательно за чужой счет) "смельчака", - сказано в материале.Согласно публикации, глава МИД Эстонии Маркус Цахна обозначил и Великобританию и Польшу в числе первых кандидатов. Однако, британцы не готовы воевать, поэтому поляки, скорее всего, возьмут на себя эту роль.Заявления политиков Европы вызывают удивление и противоречивые мнения. В то же время, Эстония и Великобритания подписали декларацию о сотрудничестве в обороне, в которой Великобритания обещает оказывать поддержку эстонским вооруженным силам. Однако некоторые эстонские генералы предупредили о необходимости готовиться к эвакуации граждан из Эстонии в случае начала вооруженного конфликта.Многие маленькие европейские страны без значительного военного потенциала и находящиеся вдали от Украины выступают в поддержку Украины. Например, Хорватия говорит о праве Украины на освобождение Крыма, а министр обороны Италии размышляет о возможной войне между НАТО и Россией.Читатели издания в свою очередь отметили, что поляки должны быть наиболее заинтересованы в замораживании конфликта на Украине, так как если Запад будет продолжать поддерживать Киев, то в будущем именно Варшаве придется отправлять туда своих солдат.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241128/nato-853156501.html
эстония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, эстония, украина
Политика, НАТО, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА
15:42 28.11.2024
 
Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину

Do Rzeczy: Эстония призвала членов НАТО готовиться к отправке солдат на Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Эстония призвала других европейских членов НАТО быть готовыми отправить своих солдат на Украину. Наибольшая ответственность должна лечь на Польшу, передает издание Do Rzeczy.
"Похоже, что европейские генералы и политики затеяли конкурс на самого воинственного (причем желательно за чужой счет) "смельчака", - сказано в материале.
Согласно публикации, глава МИД Эстонии Маркус Цахна обозначил и Великобританию и Польшу в числе первых кандидатов. Однако, британцы не готовы воевать, поэтому поляки, скорее всего, возьмут на себя эту роль.
Заявления политиков Европы вызывают удивление и противоречивые мнения. В то же время, Эстония и Великобритания подписали декларацию о сотрудничестве в обороне, в которой Великобритания обещает оказывать поддержку эстонским вооруженным силам. Однако некоторые эстонские генералы предупредили о необходимости готовиться к эвакуации граждан из Эстонии в случае начала вооруженного конфликта.
Многие маленькие европейские страны без значительного военного потенциала и находящиеся вдали от Украины выступают в поддержку Украины. Например, Хорватия говорит о праве Украины на освобождение Крыма, а министр обороны Италии размышляет о возможной войне между НАТО и Россией.
Читатели издания в свою очередь отметили, что поляки должны быть наиболее заинтересованы в замораживании конфликта на Украине, так как если Запад будет продолжать поддерживать Киев, то в будущем именно Варшаве придется отправлять туда своих солдат.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину
10:31
 
ПолитикаНАТОЭСТОНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала