https://1prime.ru/20241128/ukraina-853168009.html

Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину

Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину - 28.11.2024, ПРАЙМ

Конкурс на "смельчака": в Польше высказались об отправке солдат на Украину

Эстония призвала других европейских членов НАТО быть готовыми отправить своих солдат на Украину. Наибольшая ответственность должна лечь на Польшу, передает... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:42+0300

2024-11-28T15:42+0300

2024-11-28T15:42+0300

политика

нато

эстония

украина

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Эстония призвала других европейских членов НАТО быть готовыми отправить своих солдат на Украину. Наибольшая ответственность должна лечь на Польшу, передает издание Do Rzeczy."Похоже, что европейские генералы и политики затеяли конкурс на самого воинственного (причем желательно за чужой счет) "смельчака", - сказано в материале.Согласно публикации, глава МИД Эстонии Маркус Цахна обозначил и Великобританию и Польшу в числе первых кандидатов. Однако, британцы не готовы воевать, поэтому поляки, скорее всего, возьмут на себя эту роль.Заявления политиков Европы вызывают удивление и противоречивые мнения. В то же время, Эстония и Великобритания подписали декларацию о сотрудничестве в обороне, в которой Великобритания обещает оказывать поддержку эстонским вооруженным силам. Однако некоторые эстонские генералы предупредили о необходимости готовиться к эвакуации граждан из Эстонии в случае начала вооруженного конфликта.Многие маленькие европейские страны без значительного военного потенциала и находящиеся вдали от Украины выступают в поддержку Украины. Например, Хорватия говорит о праве Украины на освобождение Крыма, а министр обороны Италии размышляет о возможной войне между НАТО и Россией.Читатели издания в свою очередь отметили, что поляки должны быть наиболее заинтересованы в замораживании конфликта на Украине, так как если Запад будет продолжать поддерживать Киев, то в будущем именно Варшаве придется отправлять туда своих солдат.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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нато, эстония, украина