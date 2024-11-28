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На Украине экс-чиновника заподозрили в присвоении 10 миллионов долларов

На Украине экс-чиновника заподозрили в присвоении 10 миллионов долларов - 28.11.2024, ПРАЙМ

На Украине экс-чиновника заподозрили в присвоении 10 миллионов долларов

Экс-советник бывшего заместителя министра обороны Украины и бывший депутат Рады подозреваются в завладении более чем десятью миллионами долларов на закупках... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:15+0300

2024-11-28T16:15+0300

2024-11-28T16:15+0300

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Экс-советник бывшего заместителя министра обороны Украины и бывший депутат Рады подозреваются в завладении более чем десятью миллионами долларов на закупках одежды для ВСУ по завышенной цене, сообщает в четверг Национальная полиция. "Чтобы завладеть бюджетными средствами на заказе более 1 000 000 комплектов одежды для украинских военных по соглашениям, которые заключили в 2022 году по завышенным ценам, бывший советник экс-заместителя министра обороны вступил в преступный сговор с депутатом (Рады) II-IV созывов. Также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец. Полученные более 10 миллионов долларов на разнице от стоимости закупки планировали разделить между всеми участниками преступной схемы, в том числе и экс-чиновниками оборонного ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции. Имена фигурантов не называются, утверждается лишь, что экс-чиновнику минобороны, депутату и его сыну вменяется статья "Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц". Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

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украина, взятка, хищение