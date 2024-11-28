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ЕС и Киев подписали меморандум о кредите с погашением из активов России - 28.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/ukraina-853173582.html
ЕС и Киев подписали меморандум о кредите с погашением из активов России
ЕС и Киев подписали меморандум о кредите с погашением из активов России - 28.11.2024, ПРАЙМ
ЕС и Киев подписали меморандум о кредите с погашением из активов России
Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал в четверг от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:23+0300
2024-11-28T17:33+0300
экономика
ес
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал в четверг от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов."Имею честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на 18,1 миллиарда евро макрофинансовой поддержки, чтобы помочь покрыть неотложные нужды. Это часть инициативы стран "Большой семерки" по поддержке Украины с использованием доходов от замороженных активов России", - сообщил чиновник ЕК в соцсети X.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий.Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии в Страсбурге 22 октября большинством голосов поддержал предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро под активы РФ. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро), который будет погашаться из доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов.
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ес, украина, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, УКРАИНА, замороженные российские активы
17:23 28.11.2024 (обновлено: 17:33 28.11.2024)
 
ЕС и Киев подписали меморандум о кредите с погашением из активов России

ЕС и Киев подписали меморандум о первой части кредита с погашением из активов РФ

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал в четверг от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.
"Имею честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на 18,1 миллиарда евро макрофинансовой поддержки, чтобы помочь покрыть неотложные нужды. Это часть инициативы стран "Большой семерки" по поддержке Украины с использованием доходов от замороженных активов России", - сообщил чиновник ЕК в соцсети X.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий.
Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии в Страсбурге 22 октября большинством голосов поддержал предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро под активы РФ. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро), который будет погашаться из доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов.
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