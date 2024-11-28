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Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области
Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области
Российская территория уже два раза подвергалась атакам после использования новейшей системы средней дальности "Орешник", однако ущерб минимален. Об этом заявил... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:48+0300
2024-11-28T16:48+0300
вооружения
россия
владимир путин
"орешник"
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российская территория уже два раза подвергалась атакам после использования новейшей системы средней дальности "Орешник", однако ущерб минимален. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистами."Двукратно (атаковали) после ответом уже состоявшимся "Орешником", при этом еще дважды использовались ATACMS в Курской области", - заметил российский лидер.Путин подчеркнул, что, несмотря на минимальный ущерб, Москва приняла тот факт, что какой-то ущерб все-таки был причинен.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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россия, владимир путин, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник"
16:48 28.11.2024
 
Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области

Путин: ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российская территория уже два раза подвергалась атакам после использования новейшей системы средней дальности "Орешник", однако ущерб минимален. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистами.
"Двукратно (атаковали) после ответом уже состоявшимся "Орешником", при этом еще дважды использовались ATACMS в Курской области", - заметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что, несмотря на минимальный ущерб, Москва приняла тот факт, что какой-то ущерб все-таки был причинен.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".
Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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