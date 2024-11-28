https://1prime.ru/20241128/uscherb-853171030.html

Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области

Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин оценил ущерб от ракет ATACMS в Курской области

Российская территория уже два раза подвергалась атакам после использования новейшей системы средней дальности "Орешник", однако ущерб минимален. Об этом заявил... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:48+0300

2024-11-28T16:48+0300

2024-11-28T16:48+0300

вооружения

россия

владимир путин

"орешник"

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российская территория уже два раза подвергалась атакам после использования новейшей системы средней дальности "Орешник", однако ущерб минимален. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистами."Двукратно (атаковали) после ответом уже состоявшимся "Орешником", при этом еще дважды использовались ATACMS в Курской области", - заметил российский лидер.Путин подчеркнул, что, несмотря на минимальный ущерб, Москва приняла тот факт, что какой-то ущерб все-таки был причинен.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.

https://1prime.ru/20241128/lukashenko-853166147.html

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россия, владимир путин, "орешник"