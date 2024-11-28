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В Венгрии заявили, что санкции против Газпромбанка не помешают оплате газа - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии заявили, что санкции против Газпромбанка не помешают оплате газа
В Венгрии заявили, что санкции против Газпромбанка не помешают оплате газа - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Венгрии заявили, что санкции против Газпромбанка не помешают оплате газа
Американские санкции против Газпромбанка не вызовут проблем для оплаты Будапештом поставок российского газа, так как их вводила не Европа. Об этом заявил на... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T19:49+0300
2024-11-28T19:49+0300
политика
венгрия
сша
санкции против рф
поставки газа
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции против Газпромбанка не вызовут проблем для оплаты Будапештом поставок российского газа, так как их вводила не Европа. Об этом заявил на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Ранее Минфин США сообщил о новом пакете санкций против РФ, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых Газпромбанк и шесть его иностранных "дочек". В МИД Венгрии заявили, что консультируется с поставщиком газа и ищут способы разрешения ситуации для продолжения энергопоставок. По словам Гуйяша, "это не означает проблем" для выполнения Будапештом своих обязательств по оплате газа из России. Он отметил, что санкции вводил Вашингтон, а не Европа, поэтому они коснутся "только тех, кто ведет бизнес с Америкой", но у Венгрии "при необходимости есть решение". Гуйяш также напомнил, что "решение было принято администрацией, которая уже потихоньку уходит".
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венгрия, сша, санкции против рф, поставки газа
Политика, ВЕНГРИЯ, США, санкции против РФ, поставки газа
19:49 28.11.2024
 
В Венгрии заявили, что санкции против Газпромбанка не помешают оплате газа

Офис Орбана: санкции США против ГПБ не помешают оплате Венгрией газа из России

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции против Газпромбанка не вызовут проблем для оплаты Будапештом поставок российского газа, так как их вводила не Европа. Об этом заявил на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Ранее Минфин США сообщил о новом пакете санкций против РФ, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых Газпромбанк и шесть его иностранных "дочек". В МИД Венгрии заявили, что консультируется с поставщиком газа и ищут способы разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
По словам Гуйяша, "это не означает проблем" для выполнения Будапештом своих обязательств по оплате газа из России.
Он отметил, что санкции вводил Вашингтон, а не Европа, поэтому они коснутся "только тех, кто ведет бизнес с Америкой", но у Венгрии "при необходимости есть решение".
Гуйяш также напомнил, что "решение было принято администрацией, которая уже потихоньку уходит".
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ПолитикаВЕНГРИЯСШАсанкции против РФпоставки газа
 
 
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