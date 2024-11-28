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Путин завершил государственный визит в Казахстан - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин завершил государственный визит в Казахстан
Путин завершил государственный визит в Казахстан - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин завершил государственный визит в Казахстан
Двухдневный государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан завершен. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:39+0300
2024-11-28T18:45+0300
политика
россия
владимир путин
казахстан
визит
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Двухдневный государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан завершен. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля. Российский лидер прибыл в Астану в среду. В рамках визита он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Кроме того, лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам прошедшего в Уфе пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Во второй день визита Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
https://1prime.ru/20241128/putin-853170565.html
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россия, владимир путин, казахстан, визит
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, КАЗАХСТАН, визит
18:39 28.11.2024 (обновлено: 18:45 28.11.2024)
 
Путин завершил государственный визит в Казахстан

Путин завершил двухдневный государственный визит в Казахстан

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Двухдневный государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан завершен. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
Российский лидер прибыл в Астану в среду. В рамках визита он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах.
Кроме того, лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам прошедшего в Уфе пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Во второй день визита Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном
16:36
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинКАЗАХСТАНвизит
 
 
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